Mundial: la genial jugada de 10 pases con la que Brasil venció a Suiza en Qatar 2022

Una jugada de 10 dio el triunfo a Brasil por 1-0 frente a Suiza. Tras una decena de pases, la selección verdeamarela resolvió un complicado partido contra Suiza este lunes con un golazo de conjunto que culminó con una extraordinaria definición de Casemiro.

Los europeos se habían defendido bien durante casi todo el partido hasta al minuto 83.

La selección de Tite recuperó una pelota en su terreno y desde ahí hilvanó pase tras pase, iniciando por la izquierda, luego a la derecha y regresando por la izquierda hasta el área rival.

Una triangulación terminó con un derechazo fulminante de Casemiro.

Brasil, que no ha perdido un partido de la fase de grupos desde Francia 1998, tuvo las mejores opciones e incluso un gol que fue anulado por fuera de juego.

Vinícius Junior marcó al minuto 65′, en una rápida combinación por izquierda que el delantero resolvió con un disparo de derecha que hizo explotar a las gradas del Estadio 974.

PA Media El gol de Vinícius fue anulado por el VAR.

Pero al VAR tuvo la última palabra y detectó a Richarlison adelantado.

Neymar Jr., el jugador estrella de Brasil, se lesionó el tobillo en el partido anterior, por lo que quedó fuera de la fase de grupos y se espera que reaparezca en los octavos de final.

Brasil, con seis puntos, avanzó a la siguiente ronda. Aún deberá enfrenta a Camerún el viernes, mismo día que Suiza buscará su pase ante Serbia.

Camerún y Serbia se complican

En el mismo Grupo G, Camerún y Serbia empataron a tres goles en un duelo cargado de emociones.

En el primer tiempo, el camerunés Jean-Charles Castelletto abrió el marcador al minuto 29, con un remate en la línea de meta surgido de un tiro de esquina.

Pero la presión serbia dio resultado con dos goles en el tiempo agregado: Strahinja Pavlovic (46′) de un cabezazo y Sergej Milinkovic Savic (48′) con un remate desde fuera del área.

Al reinicio del juego, Serbia parecía que se llevaría los tres puntos con el tercer gol por cuenta de Aleksandar Mitrovic, en una combinación en el área al minuto 53 ante una débil defensa camerunesa.

Sin embargo, la selección africana se sobrepuso rápidamente y marcó dos tantos en tres minutos. Primero Vincent Aboubakar con un espectacular remate de cuchara que el VAR confirmó como gol válido en el minuto 64.

Y luego en un contragolpe en el 66 que Eric maxim Choupo-Moting remató fácilmente en el área.

Con el empate ambas selecciones sumaron un punto y definirán su pase a la siguiente ronda en sus respectivos duelos el viernes.

