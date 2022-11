El crimen se apodera de las playas de Acapulco y aleja al turismo

El principal destino turístico del estado de Guerrero, el puerto de Acapulco, es otro de los paradisíacos lugares de México que el crimen organizado ha tomado, asfixiándolo y llevándolo a estar en la sombra, afectando a quienes que allí viven y al turismo, que por el miedo deja de llegar al lugar.

Tres de las hermosas playas de Acapulco son disputadas por el narco: Condesa, Icacos y Calinda. En estos lugares se han vuelto comunes las balaceras y los ataques, de los cuales se responsabiliza a dos grupos criminales.

De acuerdo a la autoridad, no hay presencia de cárteles de droga en el puerto, los grupos que se disputan el control no llegan a obtener esa denominación pues son pequeños y locales, pero esto no hace que la violencia sea menor.

Tan solo entre el 11 y 16 de noviembre se suscitaron diversos hechos de violencia en las playas Calinda e Icacos, con un saldo de cuatro hombres asesinados, entre ellos un salvavidas, un personaje ampliamente conocido y querido por la gente, que fue una víctima colateral de la violencia.

Ni la presencia del Ejército mexicano, Marina y Policía estatal ha inhibido la violencia en las playas e incluso en el mar, indica el sitio La Silla Rota.

Desplazamiento forzado

Lo que ocurre en las playas mencionadas ha hecho que las familias que viven en los alrededores se desplacen, como ocurre en otros lugares donde la violencia es extrema, pues en Acapulco los criminales gozan de impunidad, ya que ni la policía ni la Fiscalía actúan en contra de ellos.

Abandonar el hogar es un dolor inmenso, las personas dejan sus vidas y emprenden un viaje sin certezas, por ello, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón acompaña a 46 familias que se tuvieron que salir de sus casas porque fueron ocupadas por miembros de un grupo del crimen organizado.

Miedo

Muchos otros han tenido que resistir, continúan su vida normal, ofreciendo sus productos en playas semi vacías, trabajando y, sobre todo, exponiéndose a ser el siguiente, pues la rampante violencia en el puerto deja víctimas cada día.

Otros dejaron sus negocios, se llevaron sus sombrillas, mesas, motos acuáticas y dejando años de trabajo, pues el miedo es más grande que otra cosa.

El ataque más reciente tuvo lugar la madrugada del lunes 28 de noviembre, cuando un grupo armado irrumpió en una casa en la colonia José María Izazaga, asesinó a una mujer e hirió a su esposo y a su hijo.

Durante el fin de semana tres hombres fueron asesinados en diferentes hechos: un taxista fue muerto a tiros frente a la playa Icacos. En la colonia Santa Cruz fue asesinado un hombre y dos más quedaron heridos en un ataque armado. La mañana del sábado un cuerpo fue encontrado sin vida en el río de La Sabana.

