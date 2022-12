Juan Luis Guerra denuncia que fue víctima de robo y ofrece en Twitter recompensa para recuperar sus cosas

Gran problema en el que metieron a Juan Luis Guerra y sus músicos, pues en el aeropuerto de Colombia le robaron a uno de ellos su equipaje de mano el cual es esencial para que pueda continuar con su gira “Entre mar y palmeras”. La denuncia la hizo a través de sus redes sociales, a través de un comunicado, donde incluso ofreció una recompensa por recuperarla.

De acuerdo con el cantautor y productor dominicano, después de ofrecer un par de conciertos en Bogotá, se disponían a viajar a Chile para sus siguientes compromisos; sin embargo, a uno de sus compañeros le quitaron la maleta que contenía la data de la gira y equipos que calificó como “extremadamente necesarios” para continuar tocando.

“Después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. Hacemos pública esta lamentable situación ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos. Cualquier información será muy agradecida” JUAN LUIS GUERRA

Queridos amigos de Bogotá, después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. (1/3) — Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) November 29, 2022

Al ser una situación delicada, muchos colombianos se avergonzaron y hasta se disculparon por una acción que no provocaron. De igual manera recalcaron que no todos son unos pillos y la gran mayoría son “honestos, trabajadores y temerosos de Dios”. Asimismo, la gran mayoría dijeron que esperan que la maleta aparezca a la brevedad para que no se interrumpa al tour de Juan Luis Guerra.

“Es muy triste que cada vez que visito mi país, camino con miedo por las calles y me abstengo de disfrutar a plenitud mi estada en él. Me disculpo con Juan Luis Guerra y todo su equipo de trabajadores”, “Que vergüenza siento como colombiana ante tan lamentable situación de inseguridad. No todos los colombianos tienen esa mala costumbre, perdón por el mal rato”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llagar al también músico y arreglista.

Hasta ahora se mantiene un ambiente de incertidumbre, pues no se ha informado sobre posibles cambios en las fechas de sus presentaciones, por lo que sus fans se mantienen en vilo a la espera de que no suceda.

