Demócratas necesitan a republicanos en el Senado para evitar huelga de trenes el 9 de diciembre

En septiembre, el Gobierno del presidente Joe Biden logró un acuerdo preliminar para detener el amago de huelga de trenes, pero al no tener una respuesta completa a las peticiones pidió al Congreso actuar al respecto.

En la Cámara de Representantes, algunos republicanos se sumaron a los demócratas para evitar la huelga y proporcionar a los trabajadores siete días de licencia pagados por enfermedad.

Ahora la pelota está en la cancha del Senado, donde el líder de la mayoría, Chuck Schumer (Nueva York), pidió a los republicanos sumarse a la estrategia para detener la huelga.

“Anoche [miércoles] invoqué la Regla 14 para colocar esa resolución directamente en el Calendario Legislativo”, dijo Schumer en el pleno. “El Senado no puede irse hasta que terminemos el trabajo, y los demócratas seguirán trabajando con los republicanos para encontrar un camino a seguir que todos puedan apoyar”.

El líder demócrata insistió en que la licencia pagada por enfermedad es una prioridad para los trabajadores ferroviarios.

“Apoyo la licencia por enfermedad pagada, mis colegas demócratas apoyan la licencia por enfermedad pagada y queremos verla incluida en el paquete. Esperamos que algunos de nuestros colegas republicanos se unan a nosotros”, insistió.

La legislación requiere 60 votos. Los demócratas se quedan cortos.

“Obligar a los trabajadores a elegir entre su salud y su sustento es inaceptable y, por esa razón, los demócratas, incluido yo mismo, creemos que debería incluirse”, insistió.

El 9 de diciembre es la fecha que establecieron los sindicatos ferroviarios para la huelga.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), dijo que se podría llegar a un acuerdo este mismo jueves.

“Creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo”, dijo escuetamente ante periodistas.

El presidente Biden tuvo que pedir al Congreso actuar, al tiempo que los trabajadores ferroviarios rechazan un paso atrás, sobre todo porque el mandatario dijo simpatizar con la exigencia de los días por enfermedad. “Nadie debería elegir el trabajo sobre la salud”, dijo Biden hace unos días.

Los primeros acuerdos incluyen aumentos salariales de hasta 24%, pero la mayor exigencia son los días por enfermedad.

“No es suficiente ‘compartir las preocupaciones de los trabajadores’”, dijo un comunicado de la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way, que representa a unos 23,000 trabajadores de mantenimiento de vías.

Una huelga de trenes podrían significar pérdidas diarias para EE.UU. de hasta $2,000 millones de dólares, según expertos, al detenerse el transporte de personas y mercancías.