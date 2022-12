EE.UU. evita conectar a Cuba al cable submarino ARCOS-1

El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) negar un permiso para la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a EE. UU. con Cuba.

El Gobierno cubano representa una “amenaza de contrainteligencia” para Estados Unidos y, dado que la empresa estatal de comunicaciones ETECSA administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría “acceder a datos sensibles de EE. UU. que viajen a través del nuevo segmento de cable”, explicó la Justicia estadounidense en un comunicado.

