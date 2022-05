AMLO dice que Latinoamérica sabrá reconocer a Joe Biden si EE.UU. invita a todos a la Cumbre de las Américas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que países de América Latina sabrán reconocer a Joe Biden si el mandatario estadounidense se decide a invitar a todos los países del continente a la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en junio en California.

“Decirle al presidente Biden, que así como va a tener esa oposición (republicanos y exiliados cubanos), también si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias respetándonos y además para unirnos como la comunidad económica Europea, como la Unión Europea, y fortalecernos como región, eso es un gran legado para las nuevas generaciones”, expresó.

El jefe del ejecutivo mexicano señaló que la negación de Estados Unidos de invitar a todos países de América, como es el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, se debe a que en territorio estadounidense existen exiliados cubanos quienes tienen mucha influencia en los partidos políticos e “imponen” sus políticas.

También atribuyó esta presión a las elecciones de medio término que se realizarán en Estados Unidos para renovar gobernadores y la Cámara de Representantes en noviembre próximo.

“Yo le tengo mucho respeto al presidente Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia por estos malandrines a los que hice referencia, que están ahí presionando, pero ya es tiempo de cambios”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano insistió en invitar a todos los países de América a la Cumbre para concretar la integración económica del continente, similar a la de la Comunidad Económica Europea.

“Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, y si hay diferencias, que se expongan, que haya diálogo, ¿o por qué no nos vamos a hablar, o por qué nos vamos a excluir?”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, que “no están contentos” con la Cumbre de las Américas debido a la exclusión de países.

“Ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntando, que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia (Luis Arce) ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, comentó.

El presidente tabasqueño aseguró que en su viaje de la semana pasada a Centroamérica, en el que visitó Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba, abordó el tema de la Cumbre con sus homólogos.

“Ahora que fui a la gira también, muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento”, dijo.

Fue este martes 10 de mayo que Andrés Manuel López Obrador advirtió que no asistiría a la Cumbre de las Américas y enviaría solo al canciller Marcelo Ebrard si Estados Unidos se niega a invitar a todos los países latinoamericanos a esta Cumbre a realizarse el 8 de junio próximo en California, Estados Unidos.

“Vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos. Yo no sé cómo lo externé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua”, sentenció López Obrador.

