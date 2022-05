AMLO advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si EE.UU. no invita a todos los países del continente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en California, si el gobierno de Estados Unidos no invita a todos los países del continente americano.

“Se los voy a adelantar, si se excluye, si no se invita todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, advirtió.

Al ser cuestionado si su decisión sería un mensaje de protesta contra la decisión de EE.UU. de no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mandatario aseguró que sí.

“¿Cuál sería el mensaje?, ¿sería un mensaje de protesta?”, preguntó una reportera, a lo que AMLO respondió: “Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”, comentó.

Desde su conferencia mañanera, el presidente mexicano insistió en que ningún país tiene el derecho de “excluir” a nadie de la Cumbre de las Américas.

“No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogándonos pero no excluyendo a nadie, además nadie tiene el derecho de excluir. Que nadie excluya a nadie”, aseveró.

En el marco de la conmemoración por el Día de las Madres en México, López Obrador descartó que su decisión vaya a tener un impacto en la relación con Estados Unidos y con el presidente Joe Biden.

“¿No podría tener esta decisión un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados?”, se le preguntó a López Obrador, a lo que contestó: “No porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto”, aseguró, “¿Pero que Biden lo vaya a tomar a mal?” se le cuestionó nuevamente, a lo que afirmó “No creo, no creo, estoy hablando de que él (Joe Biden) habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso, pero además todavía falta para la Cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América”, precisó.

El presidente tabasqueño dijo desconocer con precisión cuántos países está excluyendo de la Cumbre Estados Unidos.

“No tengo conocimiento preciso pero no considero que debe de excluirse a nadie, si un país no quiere ir no quiere asistir ya, pues eso es su derecho, pero como una Cumbre de América sin todos los países de América. ¿De dónde son los no invitados?, ya lo dije, ¿son de otro continente, son de otra galaxia, de otro planeta no conocido?”, cuestionó.

Tras citar la frase de George Washington que dice que ‘las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que son grupos minoritarios de políticos los que se oponen a que vayan todos los países a la Cumbre de las Américas.

“Todos juntos, porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las Américas?, no sería eso si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos. ¿Y solo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos?. La gente de Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos estoy seguro qué quieren que participen todos”, dijo.

“¿Quiénes son los que no quieren que participen todos?, grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero eso no es el pueblo de Estados Unidos, esa no es la mayoría del pueblo de Estados Unidos. Entonces vamos todos juntos y nos tratamos con respeto y vamos a buscar la unidad”, resaltó.

El jefe del ejecutivo mexicano manifestó la importancia de que en esta Cumbre todas las naciones de América puedan abrazarse y hermanarse.

“Nos importa mucho la unidad ante el avance de otras regiones del mundo. Si no nos abrazamos, si no nos hermanamos en América, lo que nos espera es la decadencia y el predominio de otras regiones. No quiero comparar pero hay continentes que están en una situación muy difícil y nosotros tenemos un gran potencial”

“Ah, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por mantener la vieja, no antigua, vieja política de hace más de dos siglos en estos tiempos, ¿vamos a desaprovechar al que podamos fortalecer nuestras economías, beneficiar a nuestros pueblos?, ¿sacar de la pobreza a millones de mexicanos y de latinoamericanos y de todo América?

Desde el salón Tesorería, pidió no pensar de manera distinta para no caer en situaciones como el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“No, ya hay que pensar de manera distinta y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania que se pudo evitar. ¡Cuánto daño está causando a todo el mundo!. ¿Dónde quedó la diplomacia?, ¿dónde quedó la política?, ¿no se creó la política para evitar la guerra?, ¿por qué la prepotencia?, ¿por qué la cerrazón?, ¿por qué no el diálogo?. Entonces ese es nuestro planteamiento, en su momento vamos a hablar”, finalizó.

