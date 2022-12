Hay confusión sobre los cheques de estímulo por los altos costos de la gasolina en California

A mediados del año se anunció que California otorgaría dinero a los dueños de vehículos para ayudar con el desajuste de su bolsillo debido a la inflación y los altos costos de los productos, especialmente en la gasolina. Después, los legisladores optaron por ayudar a los californianos de bajos y medianos ingresos a través de un cheque de estímulo estatal conocido como Middle Class Tax Refund (MCTR).

El dinero ha comenzado a llegar para algunos californianos, pero también ha creado gran confusión entre quienes o no han recibido su dinero, o están recibiendo una tarjeta prepagada en lugar de un cheque.

El gobernador Gavin Newsom anunció en octubre de que comenzaba la repartición de una sola vez de $9.5mil millones en ayuda directa que beneficiaría hasta 23 millones de californianos sin importar su estatus migratorio.

Los reembolsos varían, dependiendo del número de personas en el hogar y los ingresos; así que prepárese para recibir una tarjeta de entre $200 a un máximo de $1,050 por familia.

Las personas que califican no deben hacer absolutamente nada ya que el dinero les llegará por correo. Los pagos continuarán enviándose hasta enero del 2023.

Un reporte del Urban Institute publicado en noviembre reveló que las familias de estatus mixto que recibieron cheques de estímulo en el pasado, afirmaron que les ayudó significativamente a satisfacer sus necesidades básicas y evitar una crisis de vivienda.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica, las familias se vieron obligadas a usar fondos personales para tiempos difíciles, buscar múltiples fuentes de apoyo, declarar impuestos en cuanto les fuera posible y aceptar fondos de estímulo a pesar de las preocupaciones de inmigración.

Varios participantes afirmaron que los pagos les ayudaron a evitar el desalojo y evitar la acumulación de más deudas.

La mayoría de los encuestados sintieron que era arriesgado recibir cheques de estímulo debido al temor a las consecuencias migratorias, todo en base a la información errónea que circulaba en la comunidad. Pese al temor, la mayoría eligió recibir los fondos, resolviendo lidiar con las posibles consecuencias más adelante.

El reporte “Do it for your children” también encontró que muchas personas sintieron la necesidad de información precisa y de identificar entidades y organizaciones confiables que pudieran ayudarlos a apoyar el bienestar de sus hijos.

Detalles de la tarjeta prepagada

Pese a que la ayuda es significante para los contribuyentes y principalmente para las familias necesitadas, se han suscitado problemas como el desconocer cómo es el sobre que les llega por correo. Varias personas han demostrado escepticismo debido a que el correo es enviado en un sobre con remitente de Nebraska y la tarjeta prepagada pertenece a un banco de Nueva York.

La tarjeta es real y cuando la reciba debe activarla llamando al 1-800-240-0223. No marque otro número que no sea este específicamente. Ahí le pedirán que incluya los últimos seis números de su seguro social.

Verifique cuales son los cajeros automáticos donde puede utilizar su tarjeta ya que hay algunos que le cobrarán alrededor de $1.25 por retirar dinero de los que están fuera de la red, como los de los principales bancos.

Si desea obtener dinero en efectivo también se le hará un cobro de aproximadamente $1.25.

Es gratis obtener efectivo en los cajeros automáticos de Money Network, ubicados principalmente dentro de algunos supermercados y farmacias. De otro modo le costará alrededor de $1.25 para obtener efectivo de venta libre en un banco.

Otro problema es para las personas que se mudan de hogar y el sobre les llega a la dirección previa. Para evitar este problema se recomienda que las personas se aseguren de cambiar su dirección en la página de internet del Correo Postal de Estados Unidos (USPS) para que sus correos sean redirigidos.

Puede hacer el cambio de dirección visitando la página del United States Postal Service (USPS).

Cómo afecta a sus impuestos

La página de la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California indica que el pago del MCTR no está sujeto a impuestos a efectos del impuesto sobre la renta del estado de California.

Esto quiere decir que si recibe el estímulo monetario no necesita reclamar el pago como ingreso en su declaración de impuestos sobre la renta a nivel estatal.

Los pagos si pueden considerarse como ingresos federales. Por esta razón, se emitirá un formulario 1099-MISC para pagos de $600 o más. Se recomienda que consulte con el IRS o a su profesional de impuestos sobre el tratamiento fiscal federal de estos pagos.

Para encontrar información detallada (en inglés) en cuanto MCTR, si califica y para cuanto califica visite: https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/middle-class-tax-refund/index.html#receive