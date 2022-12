McConnell afirma que Hakeem Jeffries es un “negador de las elecciones”

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, envió un mensaje a los demócratas para advertirles que eligieron como su nuevo líder a un “negador de las elecciones”, ya que había cuestionado en 2016 la autenticidad de las elecciones tras la victoria del expresidente Donald Trump.

McConnell no perdió la oportunidad de reprocharle a los demócratas que su actual líder había realizado comentarios en sus redes sociales cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales en 2016. Además de otro comentario que realizó en 2020 con relación a las votaciones.

“La historia nunca aceptará [a Trump] como un candidato legítimo para presidente“, redactó Hakeem Jaffries en esa época.

Estos argumentos fueron suficientes para que el líder de la minoría del Senado diera su opinión acerca del demócrata, representante de Nueva York.

“El líder entrante recién electo de los demócratas de la Cámara es un negador de las elecciones que básicamente dijo que las elecciones de 2016 fueron ‘ilegítimas’ y sugirió que teníamos un ‘presidente falso’”, fueron las palabras de McConnell a los medios de comunicación.

“También montó ataques imprudentes contra nuestro poder judicial independiente y dijo que los jueces que no le agradaban tienen ‘legitimidad cero’”. anexó.

El líder republicano alegó que los demócratas actuaron hipócritamente al seleccionar a Jeffries, ya que ellos en constantes ocasiones han mencionado que las afirmaciones de Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron plagadas de fraude electoral son completamente falsas.

“Muchos de los mismos individuos e instituciones de la izquierda política que pasaron los años de 2017 a 2020 gritando sobre la importancia de las normas y las instituciones, no han dudado en socavar nuestras instituciones cuando no están contentos con un resultado dado”, expresó el senador de Kentucky a New York Post.

No sólo McConnell recordó el episodio de Jaffries, ya que el representante Ronny Jackson de Texas recordó lo sucedido y lo publicó en su Twitter.

“Hakeem Jeffries calificó las elecciones de 2016 de ilegítimas. ¿Por qué los demócratas eligen a un negador de elecciones para dirigir su partido? ¿Dónde está la indignación de los medios que etiquetan a Jeffries como una amenaza para la democracia?” escribió Jackson.

Hakeem Jeffries fue elegido para reemplazar a Nancy Pelosi como líder de los demócratas siendo el primer afroamericano en liderar un partido.