Cómo activar la nueva función de ahorro de batería de Google Chrome

La última actualización de Google Chrome, conocida popularmente como 108, vino con una función sorpresa para muchos usuarios. Se trata de la posibilidad de activar una característica que permite ahorrar batería del equipo donde se esté ejecutando el navegador de Google.

Esta función contrasta con la imagen que durante años se ha ganado Chrome de ser un navegador que consume recursos en exceso, al punto de que en el caso de las computadoras puede llegar a ralentizar equipos sumamente potentes y con gran cantidad de memoria RAM.

Por lo que se sabe esta función no se encuentra activada de manera predeterminada por lo que es necesario que el usuario la ejecute de manera manual. Es probable que la razón de esto es que al igual que ocurre en otros mecanismos de ahorro de energía como el que se encuentra presente en los teléfonos, esto desactive ciertas funciones del navegador para poder minimizar el consumo de energía y por tanto poder extender la autonomía del dispositivo.

A continuación te contamos cómo activar el ahorro de energía en Chrome:

1. El primer paso que debe realizar cualquier usuario que quiera activar la función en su navegador es comprobar que dispone de la versión más reciente de Chrome. Hay que recordar que el navegador se actualiza de manera automática, no obstante, puede ocurrir que este no haya hecho la comprobación necesaria y por tanto no esté actualizado.

Esto se puede realizar accediendo al menú de Google Chrome pulsando el botón con forma de tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha del programa, presionando el botón de ayuda y haciendo clic en la primera opción de “información de Google Chrome”.

2. Luego de hacer esto el usuario debe ingresar en la barra de búsqueda el siguiente texto “chrome://flags/#battery-saver-mode-available” y pulsar enter. Esto lo redireccionará a la persona a un menú oculto de Google Chrome en el que podrá administrar ciertas funciones extra del navegador.

3. En este punto el usuario podrá ver en la primera opción un texto en el que se le indicará que dicha función al ser activada muestra se encarga de ahorrar la batería en el equipo portátil donde se está ejecutando.

4. Para activar dicha función solo es necesario hacer click en el menú desplegable que se encuentra a la derecha de la pantalla, donde se lee “default”. Al hacerlo aparecerán las opciones “disabled” y “enabled”, siendo esta última la que tiene que oprimir el usuario.

5. Luego de ser activada la función, la siguiente oportunidad en la que se inicie el programa la persona podrá acceder al menú de configuración de Chrome y podrá ver dos opciones de ahorro de energía. La primera de ella activa el ahorro una vez que el equipo esté en 20% de batería o menos, mientras que la segunda se inicia si el ordenador es desconectado de la corriente.

