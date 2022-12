Aracely Arámbula mueve su retaguardia sensualmente, usando un ajustado vestido negro con transparencias

En sus recientes publicaciones de Instagram Aracely Arámbula ha sacado su lado sexy, lo cual ha encantado a sus millones de seguidores. Ahora sorprendió por un video en el que aparece usando un ajustado vestido negro con transparencias, al mismo tiempo que baila sensualmente un tema de reguetón, sin perder la sonrisa en su rostro.

La bella actriz mexicana obtuvo más de 100,000 likes en esa red social gracias a una imagen que la muestra frente al espejo, luciendo su figura en un sexy conjunto de lencería de encaje en color rojo, demostrando que a sus 47 años se mantiene en excelente forma.

Actualmente Aracely Arámbula promociona la serie de Vix+ “La rebelión”, en la que lleva uno de los papeles principales. Precisamente al acudir a una entrevista de promoción ella posó dentro de un elevador, usando un sexy atuendo en el que destacó su ajustado body negro, cuyo escote llegaba hasta su cintura. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

