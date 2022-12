Eugenio Derbez aclara su accidente: Dice que no mató a nadie, ni se fue a los golpes con Vadhir

Ni atropelló, ni mató a nadie, ni se fue a los golpes con su hijo Vadhir… Así aclara Eugenio Derbez en entrevista exclusiva en vivo con ‘Despierta América’... Desde Los Angeles, el actor fue parte de un día en donde la mañana de Univision redobló su apuesta.

¿Por qué decimos que redobló su apuesta? Porque este lunes comenzaba la nueva etapa de ‘Hoy Día’, y aunque el éxito los viene acompañando desde hace 25 años, ‘Despierta América’ quería darle aún más a su público.

Entre las exclusivas que tuvieron, como a Brad Pitt, Antonio Banderas, Catherine Siachoque, incluso Dayanara Torres de presentadora invitada, y el corte de cabello de Francisca, estuvo una entrevista en vivo con Derbez.

Con el humor que lo caracteriza, y ante la pregunta de Raúl González de que por fin revelara qué había pasado en verdad cuando se accidentó y se rompió el hombro, el actor y productor aprovechó la oportunidad para hacer algunas aclaraciones.

“Queremos hacer un sketch con las historias que si había contado, que si había muerto una persona, que si Vadhir me había golpeado“, dijo echando por tierra todo los rumores, eso sí confirmó que en ese viaje hizo todo lo posible para terminar accidentado.

“Había hecho muchas cosas y estaba haciendo un road trip con Vadhir, hicimos todas las cosas peligrosas que te imagines, bicicleta en montaña, jet ski con cocodrilos, y esa noche estábamos en un cuarto jugando virtual”, les siguió explicando.

Lo cierto es que, a cuatro meses de lo sucedido, también compartió que está respondiendo tan bien a los tratamientos que hasta los doctores se sorprenden. Sin embargo, aseguró que son muy dolorosas las terapias, y que en ellas sufrió otros percances como la rotura en algunas partes de su muñeca.

Los presentadores le preguntaron qué había rescatado de toda esta situación a lo que Derbez les respondió:

“No le hagas caso a tus hijos (dijo en broma)… Te pasan mil cosas por la cabeza, cómo de una tontería te puede costar esto o hasta la vida, si me voy de frente o de espaldas, no la cuento… El hecho de que llevaba un año de demasiada actividad y lo pedía, volver a mi casa. Creo que son muchas las lecciones que me llevo con esto, valorar la vida cada día“.

Lo que nadie esperaba, es lo que vino seguido a esta respuesta y, aunque no quiso dar detalles en esta ocasión, prometió que cuando pueda hablar lo dirá en exclusiva con el show de las mañanas de Univision, ¿qué?

“Dos semanas antes de mi accidente tuvimos un accidente del cual no hemos hablado, ese estuvo peor que este“, dijo dejando a todos en shock.

¿Qué fue lo que pasó con Eugenio Derbez?

Recordemos que él mismo contó, en un video en vivo en redes, que, jugando realidad virtual con su hijo Vadhir, sufrió una caída que le ocasionó al rededor de 15 fracturas en un hombro.

“Yo estaba en un edificio de cien pisos, y era lo que yo estaba viendo, estaba parado en una tabla pequeña. De repente me tropecé con algo, caí en el piso y a la hora que camino y que doy un paso en lo que mi mente registraba, la realidad virtual hace que yo caiga al vacío por esos cien pisos, lo que yo veía no coincidía con lo que tenía en mi entorno. Me tropecé con unos escalones, caí con todo mi peso sobre el codo y empuja todo y se me sale el hueso del hombro“, explicó en aquel video Derbez.

Lo que siguió después de eso fue una verdadera pesadilla, tratar de colocarle el hombro, viajar de Atlanta, donde se encontraba, a Los Angeles, donde reside y donde finalmente le practicaron una cirugía en la que incluso, hasta pensaron en reemplazarle el hombro con una prótesis.

Y aunque han pasado ya 4 meses el camino aún es largo, de mucha paciencia, mucha fortaleza y de poner mucho de su parte en lo que podría ser un año de terapias diarias.

MIRA AQUÍ LO QUE CONTÓ DERBEZ EN ‘DESPIERTA AMÉRICA’:

