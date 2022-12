Galilea Montijo enciende las redes posando de espaldas con minivestido dorado

Galilea Montijo no deja de llamar la atención con los elegantes y muy sensuales atuendos que utiliza cada semana en ‘¿Quién es la máscara?’, tal como sucedió en la emisión más reciente, donde sorprendió a famosos y seguidores de redes sociales luciendo un mini vestido dorado que provocó varios piropos.

La presentadora del programa ‘Hoy’ está acostumbrada a llamar la atención por la deslumbrante belleza que posee a sus 49 años, pero no solo eso, sino que desde que se integró al panel de investigadores de la nueva temporada del programa de Televisa ‘¿Quién es la máscara?’, en el que comparte pantalla con otras celebridades como Yuri, Carlos Rivera, Omar Chaparro y Juanpa Zurita, no ha dejado de presumir los atrevidos diseños con los que derrocha sensualidad cada semana.

Pero su belleza no solo ha quedado expuesta a través de las pantallas de televisión, ya que la también actriz volvió a utilizar su perfil oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver posando con un diminuto vestido dorado, además de zapatos de plataforma del mismo tono que estilizaron aún más sus piernas.

La primera selección de instantáneas fue acompañada con el título: “Otro domingo de risas”, y en ellas mostró diferentes ángulos de su despampanante figura, principalmente posando de frente a la cámara para destacar sus largas piernas y el sexy escote que le dejó la prenda con delgados tirantes al cuello tipo halter.

Mientras que, en una segunda publicación generó tremendo alboroto al posar ligeramente de espaldas a la cámara para dejar ver más que sus piernas, pues también resaltó su espalda completamente descubierta y despampanantes curvas con lo que definitivamente brilló mientras posa. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Al igual que en publicaciones anteriores la reacción de sus millones de seguidores no se hizo esperar, por lo que además de superar los 150 mil corazones rojos en señal de aprobación logró desatar una auténtica lluvia de mensajes en los que celebridades como Andrea Legarreta, Maribel Guardia, Yanet García, Itatí Cantoral, Tania Rincón y Manelyk González, entre otros, coincidieron en que la originaria de Guadalajara, Jallisco, posee una belleza que deslumbra.

