Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de diciembre de 2022

ARIES

Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año pues solo te queda este mes para lograrlas, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas. Bájale al estrés antes que te afecte más de la cuenta, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones los cual te van a traer de muy mal humor. Dale duro a la dieta pues estas en un ciclo en que tiendes a subir mucho de peso, ponte las pilas y dale duro al ejercicio en el gym o en casa que antes que se termine el año comenzarás a ver muchísimo avance. En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho. Vienen días en los cuales comenzarás a planear un viaje en el cual te va a ir de lo mejor solo es cuestión que te ajustes en tus gastos. Hay gente que te quiere ver en el suelo, no permitas que esas personas que no creen en ti logren su objetivo, ponte las pilas y échale ganas a esas metas y sueños que tienes, no lo hagas para demostrarle a nadie lo que eres, hazlo para demostrarte a ti hasta donde puedes llegar cuando tienes ganas, porque eres de que le huevoneas mucho, dices que quieres hacer un montón de cosas, pero nomás no empiezas. Días de muchas oportunidades y de grandes cambios sobre todo en el área de los dineros.

TAURO

Amor del pasado entra a tu casilla para volver a dañar tu existencia, si lo permites te verás envuelto en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y te costó un friego salir, si das una oportunidad más no te quejes de que te vuelvan a jugar el dedo en el hocico. Debes aprender a decir que no y a no estar siempre para todo el mundo, les das la mano y te toman hasta el pie. Tu buena voluntad siempre te trae problemas, a veces haces algo bueno por ayudar y las personas lo toman como agresión o te desconocen, que te valga lo que esas personas digan o piensen, haz lo que se te de tu reverenda gana y disfruta cada cosa que hagas. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con cambios de última hora en los dineros, podrías estar gastando más de la cuenta. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo. Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días. Ten mucho cuidado con expresar y contar tus sueños y metas porque estas rodeado de personas envidiosas que buscarán la manera de shingarte de mil maneras para que no logres avanzar en nada en tu vida.

GÉMINIS

Expareja seguirá fregando y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren. No es momento de pensar en el pasado sino de enfocarte en el ahora y vivir de la mejor forma posible siendo feliz. Oportunidades de crecimiento en el área profesional y de negocios. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad. Un familiar se enfermará, pero nada de qué preocuparte. Te vas a meter un buen golpe en próximas fechas y podrías terminar en el hospital. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día. Es momento de aprender a decir que no y enfocar tu energía en eso que te hace sentir bien y tranquil@l Ten cuidado con amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en sus redes. Aprende a soltar y dejar ir, no te aferres a algo que no es de tu propiedad y no te corresponde, confía en tu capacidad para tener a quien realmente vale la pena y no a cualquier hijo e hija de la tiznada que hace contigo un títere. Vienen días en los cuales podrías estar expuesto o expuesta a ciertos chismes. Aguas con caídas y golpe porque te vas a dar un buen golpe en estos días. No temas a cambios pues actuar de manera distinta es la única manera de que obtengas resultados distintos.

CÁNCER

Ten cuidado con pérdida de objetos materiales y documentos. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. No permitas que cambios de última hora arruinen tus días. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. No descuides tus cosas y tu vida por estar haciendo caso a quien ni te masca ni hace nada por estar a tu lado. Conocerás quienes realmente una amistad y te decepcionarás demasiado pues te darás cuenta de las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. No debes esperar nada de nadie porque al final terminarás decepcionándote de dichas personas. Hay sexo en puerta muy perro, recuerda que no necesitas de una relación para gratinar o que te gratinen la concha. Ya déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que otras personas te arruinen tus días, aprende a que se te resbale comentarios tontos de gente sin qué hacer que solo busquen dañarte. Vienen días muy buenos, oportunidades que no debes hacer a un lado, aprovecha todo lo que la vida ponga a tu paso y sobre todo se agradecido con dichas cuestiones.

LEO

Gente tonta sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te daña y busca sacar algo de provecho de ti, no estas para estar siempre para esas personas, recuerda que son muy de buscarte solo cuando tienen una necesidad. Debes aprender a quererte y valorarte lo suficiente para que en un futuro cercano no te hagan daño. Una amistad te confesará un secreto que te va a dejar bien sacado o saca de onda. Una situación en la familia va a hacer que los unan más, puede ser un embarazo o se termina un problema que se venía cargando desde hace tiempo. Ten mucho cuidado con gastar dinero que no necesitas en cuestiones tontas. Fiesta en puerta con amistades, recibirás un mensaje que te va a alegrar mucho. Si tienes una relación un embarazo puede aparecer en estas fechas, cuídate más sino quieres hijos por el momento pues todo pegará. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal mi chulis. Un proyecto está por concretarse en próximas fechas, pon todo de tu parte para que sea un éxito, una vieja amistad se acercará a ti, quiere volver a entrar a tu círculo de amigos.

VIRGO

Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado. Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca. No pretendas cambiar tu forma de ser para complacer a los demás, solo tienes esta vida para ser feliz así que aprovéchala. No sigas jugando con tus sentimientos y pon en claro que es lo que sientes, podrías enamorarte de una amistad bien cañón y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial. Estas pensando mucho en tus planes a futuro y haces bien, pero recuerda que para lograrlos necesitas echarle muchas ganas en el presente. Es momento de confiar en ti y en esa capacidad que tienes de conseguir todo lo que deseas. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados. Momento de grandes cambios en los cuales comenzarás a ver concretados tus sueños y metas, muchas oportunidades laborales y un viaje en el cual te la pasarás espectacular. Vienen cambios muy buenos a tu vida, dinero que te va llegar de repente y que deberás invertir en lo que te deja algo de provecho.

LIBRA

Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos. Si una vez desconfiaste de esa persona, ten por seguro que fue por algo, recibirás una traición y te enterarás de chismes en los que te traen. Hay mucha envidia dentro de tu familia y por esa cuestión muchas veces no se hablan o se mantienen alejados, no hagas caso y no te preocupes por cuestiones de las cuales tú no tienes la culpa. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Un amor a distancia se está enamorando cañón de ti. Ten cuidado con las intenciones de una persona que acabas de conocer no es de fiar y solo se está aprovechando de ti. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. Posibilidad de que te bajen los calzones en esta nueva semana, ten cuidado a quien le aflojas la torta pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual. Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de colonia, no dejes ninguna puerta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo.

ESCORPIO

Ten cuidado con lo que te llevas a la boca pues infecciones estomacales y kilos de más se visualizan en estas fechas. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, cuidado con lo que se diga de ti porque podrías tomarlo a mal y desquitarte con quien no lo merece. Un familiar te necesitará más que nunca. Es momento de prepararte para esta semana con todas las ganas para lograr todo lo que te propongas. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien triste pues te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas. Si una vez prometiste que nunca volverías amar, y que el amor no se había hecho para ti te darás cuenta de lo equivocado o equivocada que estabas pues en estos días llegará una persona con gustos muy parecidos a los tuyos, te hará sentir muy especial y querido o querida, no temas a volver a enamorarte y dale hacia adelante. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación. Amores a distancia podrían ayudarte a tener una estabilidad emocional y a saber que hay alguien que está ahí en algún lugar esperándote.

SAGITARIO

Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar. Si tienes una relación ten cuidado con celos y desconfianza pues por querer llamar la atención de tu pareja podría sentirse ofendido u ofendida. No juzgues a las personas y aprende a comprender el por qué han llevado esa vida. Es momento de hacer grandes cambios, pero enfocarte en esos cambios que te beneficien y te hagan crecer como persona. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre. No te ausentes tanto del ser amado esperando que él o ella te busque o te extrañe, porque lejos de lograr esto solo lograrás que se decepcione o pierda interés por ti, hay personas que son bien hijas de la tostada y si tú no las buscas ellas no harán ni maíz por buscarte a ti. Mucho cuidado con mendigar cariño, amor o atención de quien no debería ni importarte. Vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que a última palabra solo la tienes tú. Entrarás en un ciclo en el cual andarás de lengua suelta pues no te dará miedo decir lo que sientes y piensas al punto que te va a valer lo que los demás y las demás piensen.

CAPRICORNIO

Si han existido celos y desconfianza en estos días, desaparecerán a medida que dejen de decir mentiras piadosas entre ustedes. Un viaje o salida cerca de la ciudad se visualiza en las próximas fechas. A la fregada sino te busca, empieza a ver más por ti y en tus sueños y deseos y deja de esperar de los demás lo mismo que tu ofreces. Etapa de sueños premonitorios, pon mucha a tención a lo que sueñas pues dicho sueño te va a revelar cosas que están por suceder. Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Tiendes a subir de peso, pero también a bajar los kilos muy rápido, no descuides tu alimentación y ejercicios pues te ayudan mucho a controlar tu estrés y mantenerte en forma. Estrés e insomnio en estos días, estarás algo triste al terminar el día, pero es normal, no sabes que sigue, qué va a pasar, o como seguir de pie. Si tienes una relación se visualiza un escenario muy tranquilo, sin embargo, eres bien celoso o celosa y con toda la razón, a tu pareja le encanta que le echen los perros.

ACUARIO

No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará. Relaciones familiares van a mejorar muchísimo en caso de que hubiera existido cierto alejamiento. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Harán evento o posada donde no serás requerido o requerida te vas a decepcionar de ciertas personas. No temas a nuevas oportunidades de trabajo pues podría venir una propuesta muy buena y tentadora, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas. Accidente de un familiar se aproxima nada de gravedad solo tomar precauciones al viajar. Atiende más a tu familia y no permitas que por tus ocupaciones la relación con tu familia se vea desmejorada. Si tienes piores nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento.

PISCIS

No permitas que nada sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado; traes la lengua muy suelta y eso te puede ocasionar problemas. Diciembre es un buen mes para cambiar todo eso que no te agrade de ti o te hace sentir inseguro, debes aprender a quererte lo suficiente al punto que nadie pueda bajar tu novel o hacerte sentir menos. No te limites en ir por eso que mueve tu vida o mundo y no permitas que nadie te quite esas ganas de ser tú mismo y luchar por eso que quieres para tu vida. Vienen días buenos en los cuales aprenderás a soltar todo eso que te ha hecho daño y no te ha dejado avanzar. Noticias dentro de la familia se aproximan y muchas de ellas no serán del todo de tu agrado. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con una compra pues te podrían estafar y al final salir perdiendo buena cantidad de tus ahorros. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. Cuida la parte de tu estómago, pues vienen problemas por gastritis y colitis algo fuertes.