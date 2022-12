Ingrid Coronado recuerda cuando Fernando del Solar le pidió el divorcio culpándola de tener cáncer

Ingrid Coronado abrió su corazón para compartir algunos de los momentos más difíciles que ha vivido, siendo uno de ellos su separación del fallecido conductor Fernando del Solar, quien, según recordó, le pidió el divorcio mientras la culpaba por padecer cáncer.

Tras la muerte de Fernando del Solar ocurrida en junio de 2022 a consecuencia de una fuerte neumonía, se dio a conocer que en su testamento habría dejado desprotegidos a sus dos hijos, motivo por el cual Ingrid Coronado decidió iniciar acciones legales en contra de Anna Ferro, viuda del presentador.

Sin embargo, tras una lluvia de ataques que ha recibido en fechas recientes, decidió romper el silencio para defenderse y recordar cómo iniciaron los problemas con el padre de sus hijos Luciano y Paolo.

Fue en entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, en donde la ex presentadora de ‘Venga la Alegría’ confesó que uno de los golpes más fuertes que recibió fue su divorcio debido a que estaba completamente enamorada de Fernando del Solar, pero fue gracias a que siempre había estado acostumbrada a dar todo por las personas que ama, intentó soportar los problemas durante su matrimonio.

Sin embargo, luego de que Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, las diferencias como pareja comenzaron a crecer; hasta que en el cumpleaños número 40 de Ingrid Coronado el conductor dijo que quería el divorcio, momento que se convirtió en el peor de su vida, pues inclusive la llegó a culpar del cáncer que padecía.

“Me dijo: ‘Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’, y agarró sus cosas y se fue”, recordó.

Tras acordar que no dirían nada todavía, este golpe se convirtió en una de las peores experiencias que ha vivido Coronado, ya que tuvo que soportar todo tipo de cosas para que sus hijos no sufrieran más.

Luego de tres intentos para salvar su matrimonio, Ingrid Coronado asegura que las cosas empeoraban cada que el también actor visitaba a sus papás. Pero fue tras una recaída como Fernando del Solar le volvió a repetir: “Tú eres la culpable de lo que tengo, no quiero nada contigo, frente a mis hijos“.

Posteriormente, el presentador concedió una entrevista a una revista mexicana en la que habló de lo sucedido y públicamente aseguró que ella lo había abandonado en medio de su enfermedad.

“Un día, estoy por empezar mi programa y me llega la fotografía de la portada de una revista en donde él habla de que yo lo abandoné, de que abandoné el barco por su cáncer…. yo la veía y decía: ‘se equivocaron ¿de qué me están hablando?, él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero no fue así, a partir de ese momento él empezó a decirme: ‘es que tú me abandonaste'”, agregó.

Ante las fuertes declaraciones, y pese a que considera que tienen un buen corazón y es “mucho más tonta que mala”, los fuertes señalamientos llegaron en los que inclusive le deseaban la muerte.

“Me han atacado y me han dicho que soy la persona más mala del mundo. La gente se olvidaba de que, sí, soy una conductora de televisión, pero también soy un ser humano. Cada mensaje que me llego me dolió, me dijeron zor&*, inhumana, una vez en mi cumpleaños hicieron un trending topic que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’ y lo pusieron en la portada de la revista, me seseaban la muerte, fue algo brutal no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, narró.

