Aprueban proyecto de ley para que veteranos inmigrantes obtengan ciudadanía

La Cámara sometió a votación un proyecto de ley que permitirá a los veteranos estadounidenses inmigrantes ilegales y a sus familias permanecer en el país. A pesar de que los republicanos no estaban convencidos de la medida argumentando que esto permitiría abrir las fronteras, el proyecto de ley fue aprobado.

La Ley de Reconocimiento del Servicio de Veteranos fue aprobada con 219 votos a favor por 208 en contra y la cual dicta que el Departamento de Seguridad Nacional se movilice para identificar a los veteranos que no son ciudadanos estadounidenses para permitir que los veteranos permanezcan en los EE.UU.

El proyecto de ley necesitará que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) establezca un comité asesor de nueve miembros para “brindar recomendaciones al Secretario de Seguridad Nacional sobre el ejercicio de la discreción en cualquier caso” que involucre procedimientos de deportación para tropas estadounidenses activas, veteranos y sus familias.

El Departamentos de Defensa, Estado y Seguridad Nacional también tendrá que realizar un estudio para identificar la cantidad de veteranos no ciudadanos deportados por EE.UU. desde 1990, informó The New York Post.

El representante demócrata, James McGovern expresó que el proyecto de ley ofrece, “reformas necesarias que mejorarán nuestro sistema de inmigración y asegurará que aquellos que no solo han seguido las reglas, sino que se han sacrificado al servicio de nuestra nación pueden convertirse en ciudadanos”.

La Administración apoya los esfuerzos para garantizar que los miembros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. que no sean ciudadanos reciban acceso oportuno a los beneficios y servicios para los que pueden ser elegibles.

Entre sus páginas, el proyecto de ley también permitiría al secretario del DHS ofrecer el estatus de residente permanente legal a menos que exista una condena por un delito grave con agravantes o cinco condenas por conducir en estado de ebriedad en los últimos 25 años.

Algunos legisladores señalaron que es importante que se anexen más condenas penales en el documento: “En el Comité Judicial, se ofrecieron varias enmiendas para garantizar que los delincuentes peligrosos no recibieran un ajuste de estatus migratorio. ¿Por qué mis colegas al otro lado del pasillo están tan ansiosos por tener delincuentes en las calles de nuestras comunidades?“, dijo el republicano Michelle Frischbach.

Según se describe en la ley, permitirá a los militares inmigrantes solicitar la ciudadanía en cualquier momento después de su primer día en el servicio militar, actualmente eta petición se realiza al año de servicio.

USCIS ha naturalizado a más de 158,000 soldados en las últimas dos décadas, incluidos 10,600 solo en el año fiscal 2022, según ha declarado DHS.

El demócrata McGovern apuntó que el proyecto de ley debería recibir apoyo bipartidista porque apoya a las fuerzas armadas y cuenta con el respaldo de grupos de veteranos.

“Si arriesga su vida para proteger y defender este país, usted y su familia merecen todas las oportunidades para convertirse en ciudadanos estadounidenses si así lo desean”, agregó McGovern.