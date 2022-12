Biden se enfrenta a una dura crítica por dejar fuera a la prensa de las fiestas navideñas 

Desde la era de George W. Bush, la prensa estadounidense era invitada a pasar un rato agradable en la Casa Blanca con motivo de las fiestas decembrinas, sin embargo, este año el mandatario Joe Biden habría tomado la decisión de no extender la invitación de compartir un rato acompañados de ponche de huevo y tomarse una fotografía a su lado.

El desaire llevó a la prensa a criticar fuertemente a la administración Biden por la “pequeña exclusión” dejando entrever una aparente ruptura con la promesa de Biden de restaurar la “civilidad” en la vida pública. De acuerdo con The New York Post, la mayoría de los reporteros que no recibieron la invitación este año sienten que hirieron al mandatario con la publicación de la computadora portátil de su hijo, Hunter Biden, que fue censurada por Twitter en 2020.

El medio antes citado recogió una serie de declaraciones de periodistas que quedaron fuera de esta celebración, como por ejemplo, el de un reportero veterano de la Casa Blanca que resaltó “¿Cuántos actos de insignificantes listas negras tiene que cometer esta Casa Blanca contra miembros acreditados de los medios de comunicación antes de que se forme un consenso de que el presidente Biden no es un campeón de una prensa libre, como lo hace con tanta frecuencia? afirma, ni un hombre decente, como afirman sus partidarios en su nombre?”.

Otro corresponsal, que prefirió guardar su nombre en el anonimato, dijo que su medio era invitado regularmente a fiestas navideñas que datan al menos de la administración de George W. Bush y que los desaires deben verse en un contexto más amplio después de los repetidos problemas de acceso a la prensa bajo el mandato de Biden.

La molestia entre los periodistas es generalizada y uno más tachó de “doble discurso” el accionar del mandatario “esta lista de invitados es un ejemplo de cómo la Casa Blanca está tomando medidas punitivas contra los periodistas que simplemente están haciendo su trabajo exactamente como dice o afirma el presidente, él los apoya y eso es lo que más enfurece, es un doble discurso y en mi opinión, es pura hipocresía”.

Un reportero indicó que esta fractura es una señal de debilidad “participar en pequeñas invitaciones partidistas a las festividades es una señal de debilidad, no de fortaleza, aparentemente esta Casa Blanca ahora tiene un total desprecio por proteger incluso la fachada de su prometida transparencia y respeto por una prensa verdaderamente libre”.

La queja generalizada por parte de la prensa provocó que a última hora del lunes recibieran la invitación para celebrar juntos, así lo dio a conocer también el medio antes señalado “muchos de los periodistas excluidos originalmente, algunos de los cuales recibieron invitaciones de última hora el lunes, rara vez son llamados a las conferencias de prensa con la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre y sufrieron una lista negra de facto para eventos presidenciales en interiores durante gran parte de 2021 a través de un rollo desde entonces”.

El periodista de Newsmax John Gizzi, que ha cubierto la Casa Blanca desde 2003, le dijo a The Post que no recibió una invitación este año, pero que tiene buenos recuerdos de ir a las fiestas presidenciales de Navidad, trayendo a casi una docena de familiares, uno a la vez.