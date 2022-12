Mensaje de John Travolta a Kirstie Alley por su muerte: “Te amo. Sé que nos volveremos a ver”

John Travolta y la fallecida actriz Kirstie Alley nunca tuvieron un romance fueras de las pantallas pero sí estuvieron enamorados el uno del otro. Después de unos años que grabaran Mira Quién Habla, la estrella de cine y tv confesó que estuvo enamorada del actor de Hollywood pero que, por estar casada, nunca se animó a tener una relación con él. Este es el motivo por el cual el mismo le dedicó un sentido mensaje por su muerte.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, escribió John Travolta a su ex compañera en la película “Looking Who’s Talking?” en su cuenta de Instagram minutos después de enterarse de la muerte de Kirstie Alley. Misma que confesó también en su momento que el actor de Grease no se habría animado a tener un romance con ella por estar casada.

Para ese momento la también actriz de Cheers estaba casada con Parker Stevenson, pero se divorciaron luego. Aún así, los tiempos entre Travolta y Alley nunca coincidieron para el amor de pareja, pero sí para el de amigos y compañeros. La propia actriz dijo que le tomó mucho tiempo no ver a su amigo como una opción para el amor.

En ese tiempo John Travolta se casó con Kelly Preston y en algún momento esta le reclamó a la fallecida actriz del coqueteo con su esposo. Kisrtie Alley supo que debía ponerle un punto final a esa ilusión y el amor jamás se consumó.

Kirstie Alley falleció por un cáncer

A través de un comunicado en las redes sociales, los hijos de la estrella de Mira Quién Habla anunciaron su muerte. Indicaron que había sido diagnosticada hace poco con cáncer. Sin embargo, parece haberle hecho la lucha en secreto.

“…Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinaban. Tan icónica como era en la pantalla, era incluso más increíble madre y abuela…”, dijeron True y Lili.

De inmediato, distintas personalidades y medios de comunicación como TMZ rindieron un merecido triubto a la actriz. Además de John Travolta, Perez Hilton también dijo que esta era una noticia muy triste y que prefería no comentar y sólo enviarle luz a la familia de Kirstie Alley.

Sin duda, una gran pérdida para el humor en Hollywood, pero su legado quedará grabado en las muchas películas y series donde la que la pudimos ver. Aquí les dejamos una de sus icónicas escenas para que la recuerden.

