Seleccionador de España Luis Enrique reveló que hará con todo el dinero recaudado en sus directos en Twitch

El seleccionador de España fue tendencia incluso antes del arranque del Mundial Qatar 2022, pues Luis Enrique comenzó a realizar directos o stream desde el país mundialista para así dar un punto de vista diferente a todos los seguidores del equipo nacional.

Sin embargo, algo que hay que tener presente es que en la plataforma Twitch, utilizada por millones de personas, posee una suscripción especial, la cual cuesta dinero real y que llega a las manos de la persona que está emitiendo, el cual no quedará en manos del entrenador.

Según lo revelado por Luis Enrique, todo el dinero recaudado por su cuenta en la plataforma morada para la “Fundación Vilavecchia” para su proyecto “Pabellón de la Victoria” que cuidará de diferentes niños y familias en los momentos paliativos durante la etapa final.

La misma está ubicada en Barcelona y explicó que tras el último stream se podrá en contacto con Twitch para que ellos mismos se encarguen de entregar todo el dinero donado por los seguidores del canal que ya cuenta con 828 mil personas siguiendo el experimento de Luis Enrique.

Luis Enrique especifica dónde donará el dinero que gane de las suscripciones.



Y contesta a los que no están de acuerdo con el lugar al que lo va a donar. pic.twitter.com/qIoAucxGsl — Relevo (@relevo) December 5, 2022

La Selección de España jugará ante la Selección de Marruecos en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el Education City Stadium a las 10:00 AM ET, 06: AM PT, en busca de lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

