Tom Brady hace una remontada épica de 13 puntos y lanzó un pase ganador con 3 segundos para derrotar a los Saints [Video]

Tom Brady sigue siendo una de las leyendas de la NFL y lo demostró en el Monday Night ante los New Orleans Saints con una remontada épica de 13 puntos ante los Saints con solo 3 minutos en el reloj.

Quedaban 3:03 minutos en el último cuarto y Brady solo una vez había podido remontar tal déficit en su carrera, esa vez fue en el Super Bowl 51 ante los Falcons.

🏈Espectacular #MNF para que #GoBucs ganen a #Saints con una exhibición final de🐐



🔥Brutales últimos minutos de @TomBrady con 2 drives de +50YD y 2TD



🔝Julio Jones y una recepción salvaje metió en el juego a TB



👎🏻Mal NO dejando Big Plays al final#NFLpic.twitter.com/R3XNbD6EA8 — Abel Aguado (@abelaguado_) December 6, 2022

Brady acabó con 36 de 54 en pases (15 de 21 en el cuarto período) y entregó el último al novato Rachaad White, quien recibió y alcanzó la línea de anotación con tan solo tres segundos en el luminoso.

Brady llevaba un 20 de 32 en el cuarto período, cuando sus Bucs parecían condenados, pero en ese momento el exquarterback de los New England Patriots sacó su alma competitiva.

Llevó a su equipo por 57 yardas hasta el touchdown de Cade Otton y la agresiva defensa de los Bucs consiguió forzar el cuarto down de los Saints por la vía rápida para volver a poner el balón en las manos de Brady.

En una carrera contrarreloj, el quarterback guió a su equipo por 73 yardas y encontró, con tres segundos por jugar, una línea de pase para el novato White, quien recibió, se dio la vuelta y logró el touchdown del 16-16.

#MNF #BucsvsSaints



Esta jugada definió el partido de Saints vs Bucs , si hacía el primero y diez le bajaban al menos dos minutos al reloj.



No fue así, patearon le entregaron el balón a Tom Brady y lo demás es historia… 🤷🏻‍♂️pic.twitter.com/dSbgryKHVS — JF Mx 🇲🇽 (@JordanFactor) December 6, 2022

Fue una formalidad para Ryan Succop transformar el punto adicional que entregó una épica victoria a los Bucs.

El equipo de Brady sigue líder del sur de la NFC, con un balance de 6-6, mientras que los Saints sufrieron una nueva derrota, la novena en trece semanas de la NFL.

