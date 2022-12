Achraf Hakimi, el verdugo de España que nació en Madrid

El Mundial de Qatar 2022 dejó una gran historia. España y Marruecos se jugaban el pase a los cuartos de final del torneo. La selección marroquí se defendió a la perfección y con una notable actuación de Yassine Bounou, “Bono”, se terminó quedando con el boleto a la siguiente fase. Achraf Hakimi fue el autor del último gol que sentenció el destino de España, selección que representó cuando era más joven.

Hakimi nació en Madrid, España. Sus padres Saida y Hassan vivían en los suburbios de la popular ciudad española. Ambos, a pesar de los poco recursos, decidieron apoyar los sueños futbolísticos de su hijo. En una entrevista con el Diario Marca, Hakimi reveló que fue tentado por la selección española, pero al final fue desestimado por temas culturales y de identidad.

“Si, hubo momentos en juvenil. Hubo contactos. Fui a la selección española también para probar. Estuve con Luis De La Fuente. Estuve un par de días en las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía. Lo que había amado y vivido en casa era la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí (Marruecos)”, explicó el futbolista. Special feeling.

Unbelievable moment.

DIMAAA MAGHRIB!!! 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/UykNBqEbu7— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 6, 2022

Achraf Hakimi y una carrera en ascenso

El joven futbolista nacido en Madrid dio sus primeros pasos en el fútbol con el CD Colonia Ofigevi. Luego el lateral fue fichado por el Real Madrid, club en el que hizo todo el proceso juvenil hasta llegar al primer equipo. Hakimi fue prestado al Borussia Dortmund antes de ser vendido al Inter de Milán. Desde julio de 2021 Hakimi pertenece al poderoso Paris Saint-Germain de Francia. Hakimi además de eliminar a #ESP picando su penalti se terminó de “cagar” en Luis Enrique al emular la celebración que hace en el PSG junto a Sergio Ramos, jugador que el entrenador de ‘la roja’ no llevó al Mundial. pic.twitter.com/Xdy28n675U— Jairo A. Castillo ⚽ (@Jairocastillo88) December 6, 2022

El destino colocó joven lateral de 24 años de edad con la selección de Marruecos, conjunto en el que ha jugado en las categorías sub-20, sub-23 y más de 50 partidos con la mayor. Achraf Hakimi además puede darse el lujo de presumir que eliminó a España del Mundial de Qatar 2022 con una picadita en una tanda de penales.

