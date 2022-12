Campeón del mundo puso los puntos claros sobre la Liga MX: Mauro Camoranesi asegura que en Italia no conocen el fútbol mexicano

El fútbol mexicano es uno de los torneos más importantes de Concacaf. La Liga MX junto a la MLS se han peleado palmo a palmo la distinción de la mejor liga de la región. A pesar de que es uno de los campeonatos con mayor prestigio, desde Italia no veían con grandes ojos al torneo azteca. Así lo explicó Mauro Camoranesi ex jugador del Santos Laguna y Cruz Azul.

El futbolista campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006, pasó de la la Liga MX a la Serie A italiana. Camoranesi llegó al Hellas Verona y luego fichó por la Juventus de Turín. Pero en ese lapso de tiempo el jugador notó el desconocimiento del balompié azteca en suelo italiano.

No le podían quitar el balón a Mauro Camoranesi que asistió a Pinheiro para este golazo de La Máquina



7 años más tarde de este encuentro, el ex Cruz Azul levantaría la Copa del Mundo pic.twitter.com/DiUxb4yLJI — Federico MX Sudamerica 🇦🇷🇲🇽 (@FedericoMXSud) July 19, 2022

“Yo fui el primer jugador del campeonato mexicano que fue a Italia y cuando llegué a Verona los compañeros me cargaban. Pero yo tenía una visión importante (del balompié azteca) que afuera no se conoce, no se sabe que Monterrey tiene un Estadio donde van 50,000 personas o que en la Ciudad de México hay cinco, no lo saben, no lo sabe nadie“, explicó Camoranesi a TUDN.

El ex jugador de la Juventus de Turín destacó las instalaciones e infraestructura que podría el fútbol mexicano para aquel entonces. Camoranesi ejemplificó cómo el fútbol mexicano tenía más comodidades que el primer nivel en Europa.

“Teníamos un estadio propio, el Estadio Azul, concentrábamos en un hotel cinco estrellas, en Verona era un hotel de dos estrellas. El estadio es comunal, tenemos un solo campo de entrenamiento, en Cruz Azul teníamos tres campos. La infraestructura del fútbol mexicano en esa época (2000) ya era (buena)”, concluyó. Invierno del 99, Estadio Azul @Cruz_Azul_FC 4-0 america, gran juego de Mauro camoranesi y del Ruso Adomaitis. pic.twitter.com/gkBjGFtG2Q— Daniel Zúñiga (@AnecdotarioA) April 8, 2019

