Miguel Herrera destrozó a Gerardo Martino: “Lo vendieron como un gran estratega y no lo es”

El Mundial de Qatar 2022 será una edición para el olvido, al menos para los aficionados mexicanos. México fue eliminado en la fase de grupos y dejó una muy mala imagen. El conjunto de Gerardo Martino estuvo muy cerca de irse sin un solo gol en el Mundial y, por ende, sin ninguna victoria. A la gestión del Tata le salió otro detractor: Miguel Herrera.

El ex entrenador de Tigres de la UANL criticó la falta de variantes y reacción que tuvo Gerardo Martino en el banquillo mexicano. El Tata ha dirigido a grandes equipos como el FC Barcelona y selecciones como Argentina, pero Miguel Herrera aseguró que el estratega sudamericano no es un buen entrenador.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”, explicó Miguel Herrera a Telemundo.

Gerardo Martino le regaló el juego a Argentina

Se generó mucha polémica por la falta de proposición de juego del conjunto mexicano sobre Argentina. A pesar de que Miguel Herrera no afirmó que el Tata haya regalado el juego, insinuó que las acciones de Gerardo Martino dan para pensar algunas cosas relacionadas a ello.

“Eso es otra cosa, eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres, si no das mucho de qué hablar y tus jugadores no te entienden y es lo que está diciendo Chávez, que no generaron ni una jugada de gol”, concluyó.

