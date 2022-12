Se busca seleccionador para el Mundial de 2026: la extensa lista de entrenadores que han sido postulados para El Tri

La Selección Mexicana no pudo pasar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El conjunto mexicano cayó en la primera ronda de la Copa del Mundo con solo una victoria. Los goles fueron el principal problema azteca. Luego de algunas horas del fracaso, toca pasar la pagina y pensar en el futuro: el Mundial de 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Pero para este torneo no estará Gerardo Martino.

El estratega argentino fue uno de los principales señalados en los malos resultados del conjunto azteca. Tras el último partido ante Arabia Saudita, el Tata anunció que no seguiría al mando de México, una decisión que se venía rumoreando incluso antes de que iniciara la Copa del Mundo.

"Entraremos en una etapa de evaluación para hacer un análisis a profundidad de aquí a 60 días de toda el área deportiva de la FMF y se revisarán cambios estructurales que se venían platicando con anterioridad".



Pero luego de no poder cumplir con los objetivos, los caminos del Tata y la Federación Mexicana de Fútbol se separan. Ahora queda pensar en el próximo proceso de El Tri y bajo quién estará liderado.

Los nombres que han sonado para dirigir a México

Desde mucho antes de que iniciara el Mundial de Qatar 2022 ya se hablaba de los posibles sucesores de Gerardo Martino. La lista de nombres es extensa, pero hasta los momentos no hay nada concreto ni alguno con mayores probabilidades que otros.

Guillermo Almada Independientemente de lo que pase, Guillermo Almada se merece el siguiente proceso mundialista



– Conoce la Liga MX

– Conoce otras ligas

– Sus equipos son los que mejor juegan siempre

– Ha declarado que su objetivo es dirigir a México pic.twitter.com/qde8VABtuf— 🇲🇽محللين (@SomosAnalistas_) November 27, 2022

Diego Cocca

Nicolás Larcamón 🦁 Nicolás Larcamón con el Puebla:



✅ 27 Ganados

🟰 32 Empatados

❌ 22 Perdidos



105 Goles anotados

99 Goles recibidos



46% Efectividad



¿Cómo crees que le irá en el banquillo del Club León? #Fieramanía pic.twitter.com/6kCNHrUPPC— Fieramanía (@FieramaniaMX) December 1, 2022

Miguel Herrera Miguel Herrera llegó de bombero a la selección mexicana, y los metió CAMINANDO al cuarto partido.



No recuerdo a otro DT que haya sumado 7 pts… y estuvo cerca de llegar al anhelado quinto juego.



¿Debe volver el 'Piojo' a la selección?



Sí ❤️

No 🔁 pic.twitter.com/aO5LzHr0yk— Jaime Garza (@JaimeGarza94) November 30, 2022

Ignacio Ambriz MARCOS IGNACIO AMBRIZ ESPINOZA.



El entrenador más productivo en los últimos cinco años a nivel de clubes en la liga mexicana. Campeón en torneo local e internacional, experiencia europea, sus equipos juegan, comprometidos y con coraje. Es la única opción y los dueños lo saben.🇲🇽 pic.twitter.com/jjntszMj2Z— Panda Padilla. (@pandapadilla) December 1, 2022

Antonio Mohamed Este hombre debería ser el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.



Antonio Mohamed tiene amplio conocimiento del fútbol mexicano, ha sido campeón con 3 equipos diferentes en la Liga MX, ha sido campeón en Sudamérica y tiene experiencia europea. pic.twitter.com/pYoyCLUcbw— Sebastian Vicencio (@sipi_vicencio) November 30, 2022

Gustavo Alfaro The 3 Argentinian 🇦🇷 Managers in charge of Teams at the 2022 FIFA World Cup Finals:



Gustavo Alfaro​ (🇪🇨 Ecuador)

Gerardo Martino (🇲🇽 Mexico)

Lionel Scaloni (🇦🇷 Argentina)#FIFAWorldCup #Qatar2022 https://t.co/reZeenMCo9 pic.twitter.com/vk9n2HUXTV— Soccer Facts (@Soccer_Stats) November 20, 2022

