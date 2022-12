Famosos reaccionaron a la eliminación se México en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana se convierte en el segundo conjunto de Concacaf que se despide oficialmente del Mundial de Qatar 2022. El conjunto de Gerardo Martino venció a Arabia Saudita, pero no fue suficiente para poder tener un cupo a los octavos de final de la Copa del Mundo. La eliminación mexicana generó múltiples reacciones.

El Tri despertó tarde en el Mundial de Qatar 2022. Los goles condenaron a México a una triste eliminación en la Copa del Mundo. Tuvieron que pasar cinco tiempos de 45 minutos para que los aztecas pudieran marcar su primer gol en este torneo.

Los goles tardaron en aparecer y este fue uno de los grandes condicionantes para que el resultado no fuese el esperado. A pesar del mal rendimiento que mostraba la Selección Mexicana, daba la sensación de que la clasificación estaba en las manos aztecas.

Los famosos y sus reacciones por el fracaso mexicano

Claramente, este descalabro mexicano generó múltiples reacciones entre personalidades del deporte y fuera de él. Ibai Llanos, Werevertumorro, Franco Escamilla y el mismísimo entrenador del Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, se encargaron de compartir sus impresiones tras la eliminación. México quedó fuera no por lo de hoy.

Es la suma de todos los errores que se cometieron en todos los niveles (directivos, cuerpo técnico y jugadores).

Así seguirá hasta que no hagamos cambios tanto en lo administrativo como en lo físico y lo mental.

Pero los memes no faltaron— Franco Escamilla (@franco_esca) November 30, 2022 Estoy bien envergado— GABO MONTIEL (@werevertumorro) November 30, 2022 Algo tiene que pasar en nuestro fútbol ,no es posible que vayamos retrocediendo en cada mundial,teniendo todo para destacar,que puto coraje ,que puta desesperación que siempre nos vean como perdedores,nuestro país es GRANDE chingada madre para estar así!😡😡#VIVAMEXICO🇲🇽— EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) November 30, 2022 México tenía que arriesgar y jugársela porque se quedaba fuera por tarjetas amarillas.



Si están empatados a todo, que se lo jueguen en unos penaltis una hora después del partido, no me hagas esta mierda hombre.— Ibai (@IbaiLlanos) November 30, 2022

