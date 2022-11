André-Pierre Gignac cuestiona las elecciones en ataque de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana ha mostrado en el Mundial de Qatar 2022 una de sus más grandes debilidades. La ausencia de gol ha condenado a El Tri en esta Copa del Mundo. Gerardo Martino dejó fuera a atacantes como Chicharito Hernández y Santiago Giménez. Pero André-Pierre Gignac considera que lo que está a disposición del Tata es suficiente para que México sea peligroso en ataque.

El goleador de Tigres de la UANL y de la Liga MX es una voz más que capacitada para hablar del ataque de la Selección Mexicana. El delantero francés respaldó a Rogelio Funes Mori, atacante que fue muy golpeado en el pasado, pero que hoy lo exigen para la recta final del Mundial.

“Todo mundo lo mataba por ser naturalizado, lo quieren o no lo quieren, es un jugador que puede ser la diferencia; tiene presencia, definición, metió goles increíbles (…) Rogelio no jugó por una cuestión de elección siempre que un futbolista no está . Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestiones de elección, no hay otro argumento”, explicó Gignac.

A pesar de las deficiencias en ataque que ha presentado la Selección Mexicana, Gignac considera que El Tri tiene las herramientas para revertir esta situación y poder ser peligrosos en ataque. México no ha podido gritar su primer gol en el Mundial de Qatar 2022.

“Henry hizo muy buena temporada con América, Raúl hace muy poco era increíble, tenemos lo que necesitamos arriba“, consideró el delantero de Tigres de la UANL.

