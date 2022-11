Canelo insiste en amenazar a Lionel Messi: “El que le falte el respeto a México le voy a partir su madre”

Sin duda alguna es el tema del momento. Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad, se sintió completamente ofendido por un gesto de Lionel Messi en el que, según él, irrespeta los símbolos de México al “patear” una camiseta de El Tri que se encontraba en el suelo. Ya ha pasado varios días de que estalló el conflicto y al parecer continúa.

En esta polémica han intervenido muchas personalidades del deporte y a todas Canelo le ha tenido que decir. Sergio “Kun” Agüero, Cesc Fábregas e incluso el periodista David Faitelson se llevaron un pedazo de la “torta mediática” que lleva dos días repartiendo Saúl Álvarez. El Canelo habría quedado muy sentido por la actitud de Lionel Messi y reconoció que no espera que el argentino se disculpe.

“No tengo necesidad de que se disculpe (Messi) o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale madres si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo“, manifestó Álvarez en una entrevista de Javier Alarcón recopilada por Mediotiempo.

Canelo Álvarez vs. Lionel Messi

Desde un principio, Saúl Álvarez amenazó al futbolista del Paris Saint-Germain por los problemas que podría generar que ambos se encuentren en la calle. Ahora, a pesar de que el Canelo dijo que “no lo agrediría”, si mencionó que golpearía a quienes se metan con México. En este orden de ideas el futbolista argentino cumpliría con los requisitos del mexicano para llevarse algún gancho.

“Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: ‘la cagaste cabrón, pide una disculpa y asúmelo’. Porque al hijo de su re-puta madre que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su reputísima madre“, concluyó.

