Messi vs. México, ¿cómo le ha ido a la estrella del Paris Saint-Germain contra El Tri?

Cada vez falta menos para el duelo entre la albiceleste y El Tri por el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana afrontará una nueva jornada con la ilusión de jugar el quinto partido del torneo. Pero antes deberán superar el grupo C y México tendrá que verse las caras con la Argentina de Lionel Messi.

A pesar de que en principio Polonia era rival directo del conjunto azteca, no se puede pasar por alto la posibilidad de conseguir un resultado importante ante la albiceleste. Alexis Vega fue uno de los más optimistas al pronosticar una victoria de El Tri sobre el conjunto sudamericano.

Una variable que no puede pasar desapercibida es la influencia de Lionel Messi. La “Pulga” está, probablemente, en su última Copa del Mundo. Bajo estas circunstancias, podría ser la última oportunidad para que el jugador del PSG levante el codiciado trofeo del Mundial de Fútbol.

Como previa a Qatar 2022, Adidas decidió sacar un comercial con las cinco versiones mundialistas de Lionel Messi.



🇦🇷🐐 Fantástico.pic.twitter.com/m4C3WoUPX5 — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) November 18, 2022

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi contra El Tri?

Lionel Messi ha enfrentado a la Selección Mexicana en cuatro ocasiones. Hasta los momentos, el futbolista del PSG no sabe lo que es perder ante El Tri. La “Pulga” ha sido uno de los grandes verdugos del conjunto azteca, pues ha marcado tres goles determinantes para el desarrollo de cada uno de los encuentros en los que estuvo presente.

Octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Victoria de Argentina 2-1, Lionel Messi no convirtió gol. El pase gol de Cani para Aimar cumple 20. Más de 4 años después, Pablo dejó solo a Messi en la jugada final ante México por los octavos de Alemania 2006. Acción mal anulada. No había offside. El pase previo de Román es caviar. De Cani a Leo pasando por Riquelme y Aimar. Legado ❤️ https://t.co/ER117orXjS pic.twitter.com/jbcVIzplxX— VarskySports (@VarskySports) March 27, 2022

Semifinal de la Copa América 2007. Victoria de Argentina 3-0, Lionel Messi anotó un gol. Han pasado 15 años de este gol que Messi fabricó en la Copa América 2007, ante México. Tenía 20 pirulos y hacía estas cositas 🇦🇷🚀. pic.twitter.com/aLHc4xNOfA— Teo Coquet (@TeoCoquet) July 11, 2022

Amistoso internacional en 2008. Victoria de Argentina 4-1, Lionel Messi anotó un gol. Año 2008



5 de junio en EEUU contra México. Victoria 1-4. La Selección de Basile. Pase de Cruz (jugó de 9) y gol de Messi. pic.twitter.com/5lLp9lbHx4— Marcos Durán (@marqoss) March 26, 2022

Amistoso internacional en 2015. Empate 2-2, Lionel Messi anotó un gol. Another underrated goal for Messi .

Mexico 2015 – From stands . pic.twitter.com/xEyoa1qZV0— MessiStands 🐐 (@MessiStands) February 7, 2022

