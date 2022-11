Cristiano Ronaldo y Portugal sufrieron más de la cuenta, pero consiguieron tres puntos de oro en el Mundial de Qatar 2022

El estadio 974 en Ras Abu Aboud, Doha, Qatar, presenció un partido histórico para Cristiano Ronaldo y una sufrida, pero contundente victoria de Portugal 3-2 sobre Ghana. Un gol de CR7 le mostró el camino al conjunto portugués que los coloca en la cima del grupo H del Mundial de Qatar 2022, en el que también están Uruguay y Corea del Sur.

Al igual que sufrió Argentina, Alemania, Croacia y Uruguay, Portugal se topó con una selección de Ghana que no se dejó intimidar por los grandes nombres del conjunto europeo. El partido correspondía al grupo H, sector que también está conformado por Uruguay y Corea del Sur.

Durante el primer tiempo se generaron pocas jugadas que realmente generaban un gran riesgo en cada uno de los arcos. Cristiano Ronaldo era uno de los más participativos, buscaba su primer gol en la Copa del Mundo, pero no estaba del todo fino en la definición.

Pasaron 30 minutos en el partido hasta que llegó la primera jugada de real peligro que concluyó con el balón a la red del arco de Ghana. Pero el gol de CR7 terminó siendo invalidado por el principal al considera que CR7 cometió falta sobre el defensor Alexander Djiku.

Para la segunda mitad Portugal adelantaría un poco más las líneas, aunque también dejaba algunos espacios en el fondo. Pero para el minuto 60 de juego llegaría una de las jugadas polémicas del duelo. En un intento de ofensiva, Cristiano Ronaldo fue derribado dentro del área por Mohammed Salisu. A pesar de que los futbolistas africanos pedían la revisión por el VAR, el video arbitraje ratificó la decisión. PENALTY FOR PORTUGAL



Finalmente Cristiano Ronaldo, jugador que actualmente se encuentra sin equipo, convirtió el penal y de esta forma hace historia en el Mundial de Qatar 2022 al conseguir anotaciones en cinco Mundiales distintos.



RONALDO MAKES HISTORY

With this goal, he becomes the first men's player to score in five different FIFA World Cup tournaments

Sin embargo, como ha sido constante en la Copa del Mundo, Ghana no le dejaría las cosas fáciles a Portugal. El conjunto africano no se desanimó y consiguió el empate gracias a una anotación del inoxidable André Ayew, jugador de 32 años de edad que juega en la liga qatarí. GHANA TIES IT 🇬🇭



Sin embargo, como ha sido constante en la Copa del Mundo, Ghana no le dejaría las cosas fáciles a Portugal. El conjunto africano no se desanimó y consiguió el empate gracias a una anotación del inoxidable André Ayew, jugador de 32 años de edad que juega en la liga qatarí.

Pero las individualidades y la verticalidad de Portugal pesarían más en el partido. En tan solo dos minutos (78 y 80), el conjunto Europeo se sacudió el empate con goles de Joao Félix y Rafael Leão, respectivamente.



JOAO FELIX

Portugal takes back the lead!



ANOTHER GOAL FOR PORTUGAL

And just like that it's 3-1

Sin embargo, Ghana más amor propio que ideas, logró descontar en el minuto 89 por intermedio del recién ingresado Osman Bukari, jugador que curiosamente destejó al estilo de Cristiano Ronaldo. El futbolista del Red Star Belgrade provocó unos minutos finales de tensión.