Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y los dos mexicanos que entraron en una selecta lista gracias al Mundial de Qatar 2022

El Tri inició su camino en el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana igualó 0-0 con Polonia y consiguió su primer punto en la Copa del Mundo. A pesar de que el resultado puede dejar cierto sabor agridulce por la supremacía mexicana, El Tri tiene algo qué celebrar gracias a Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, jugadores que están en su quinto Mundial al igual que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Lionel Messi ante Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo ante Ghana consiguieron este registro con un aditivo especial. Tanto “La Pulga” como CR7 han jugado minutos en todos los Mundiales en los que han sido convocados (ambos desde Alemania 2006).

❤️ Cristiano Ronaldo, en lágrimas con el himno de Portugal#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jnqZwdxcee — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 24, 2022

Por otra parte, Guillermo Ochoa fue el héroe de México al detenerle un penal a Robert Lewandowski, pero también forma parte de un selecto grupo en la historia del fútbol Mundial. Junto a Andrés Guardado, Ochoa sumó su quinta participación en una Copa del Mundo, aunque no jugó en sus primeras dos.

El guardameta de las Águilas del América inició su camino con 20 años de edad en el Mundial de Alemania 2006. Por su parte, Andrés Guardado hizo lo propio en esa misma Copa del Mundo. Ese torneo significó para ambos el inicio de una larga historia en la máxima cita mundialista. Luego vendrían las participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

A diferencia de “Memo”, el “Principito” si podría colocarse a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En caso de que el futbolista del Real Betis debute en Qatar, Guardado sumaría minutos en las cinco copas a las que asistió.

Los ocho jugadores en la historia que han participado en 5 Mundiales

Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966). ¡México en los mundiales! El guardameta mexicano Antonio Carbajal se convirtió en el primer jugador en la historia en acudir a 5 mundiales, pues fue desde Brasil 1950 hasta Inglaterra 1966. Fue igualado por el alemán Mathaeus en 1998 y luego por Gianluigi Buffon en 2014. pic.twitter.com/WXw21j6ms9— Ultra Noticias Aguascalientes (@ultranoticiasag) November 22, 2022

Lothar Mattaus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998). Lothar MATTHAUS & Pierre LITTBARSKI during the 1982, 1986 and 1990 World Cup

🇩🇪 reached the final each time and as world cup winners in 1990 pic.twitter.com/Lg32cMxD4R— Old School Panini (@OldSchoolPanini) January 17, 2021

Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). 🇶🇦 #FIFAWorldCup #Qatar2022 | Faltan 4️⃣ Días Para El #Mundial #Histórico

🇲🇽 @RafaMarquezMX



🇲🇽 Rafa Márquez



POS | DF 🛡️

🇰🇷🇯🇵 2002 – 4 Partidos

🇩🇪2006 – 4 Partidos – 1 ⚽

🇿🇦2010 – 4 Partidos – 1 ⚽

🇧🇷2014 – 4 Partidos – 1 ⚽

🇷🇺2018 – 3 Partidos#RoadToQatar2022 #México pic.twitter.com/IyoPerZQSM— Ramón Valencia 🎮 🇲🇽 #RDTVenQatar 🇶🇦  ✪ (@ramonovic09) November 16, 2022

Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014). #OnThisDay 1997

Gianluigi Buffon made his Italy debut in a 1998 World Cup qualification match in Russia.



He went on to gain 176 caps winning the 2006 World Cup 🏆 #TheGreatest 🇮🇹 pic.twitter.com/S6MiY5VA8j— Football Remind (@FootballRemind) October 29, 2021

Lionel Messi (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). 2006

2010

2014

2018

2022



The last dance… pic.twitter.com/2Lqg0Ai3r6— Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) November 18, 2022

*Guillermo Ochoa (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). ✅ 2006

✅ 2010

✅ 2014

✅ 2018

✅ 2022#FIFAWorldCup legend Guillermo Ochoa is now playing in his fifth consecutive World Cup for Mexico 🇲🇽#TSWorldCup pic.twitter.com/BvsuDN6CDC— talkSPORT (@talkSPORT) November 22, 2022

*Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Luis Chávez tendrá el mismo camino que Andrés Guardado en Alemania 2006, no regresara a México. pic.twitter.com/X6yUMqj8Ca— Hugo (@hugo_bautista) November 16, 2022

Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Germany 2006 – Qatar 2022.



CRISTIANO RONALDO. 🍷 pic.twitter.com/sy7x5lSPFg— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 21, 2022

*No jugó en todos los Mundiales.

