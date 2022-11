“Portugal es el mejor equipo de este Mundial”: la convicción de Cristiano Ronaldo para la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo ha estado en el centro de los reflectores por su conflicto con el Manchester United que desencadenó su salida del club. Cuando muchos pensaban que sus problemas podrían afectar a la Selección de Portugal, CR7 manifestó su convicción sobre la plantilla y aseguró ser el “mejor equipo” del Mundial de Qatar 2022.

“Siento que este equipo tiene un potencial increíble. Creo que podemos ganar con seguridad, pero debemos concentrarnos en el próximo partido, en Ghana, y obtener una victoria (…) Veremos al final cuál es el mejor equipo. Creo que Portugal es el mejor equipo de este Mundial, pero tenemos que demostrarlo en el campo“, declaró el portugués a los medios.

Algunas personas han criticado a Ronaldo por el momento en que salió su entrevista al público. Los argumentos expuestos explican que CR7 debió ser un poco más precavido sobre la fecha de lanzamiento de sus declaraciones, pues esto ha acrecentado la polémica y le ha aumentado la atención sobre Portugal. Ante estas concepciones, Cristiano Ronaldo se mostró seguro y convencido de las formas en las que manifestó su descontento.

“El mejor momento para hablar es mi momento (…) No tengo que pensar en lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero. Los jugadores me conocen muy bien desde hace muchos años y saben el tipo de persona que soy“, indicó.

Las presiones no afectan a Cristiano Ronaldo

Todo el revuelo alrededor de Cristiano Ronaldo se ha armado en medio de uno de los Mundiales más especiales de los últimos años. Pues Qatar 2022 podría ser la última Copa del Mundo en la carrera del “Bicho”. A pesar de ello, la estrella de la selección de Portugal ni se inmuta al respecto.

“Va a ser mi quinto Mundial, pero la responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. Como jugador, amigo y padre. Es parte de mi vida diaria. Me gusta tener responsabilidad. La presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla“, concluyó.

