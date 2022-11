Chicharito Hernández, el arma secreta que México pudo haber usado para vencer a Argentina

El Mundial de Qatar 2022 inició con un empate azteca ante Polonia. La Selección Mexicana juega una nueva edición de la Copa del Mundo con la intención de superar los traumáticos octavos de final. Pero antes, El Tri debe enfrentarse a la poderosa Argentina de Lionel Messi. Entre los futbolistas que han sido olvidados por Gerardo Martino, Chicharito ha resultado ser un arma letal en el pasado contra los argentinos.

La Selección Mexicana quedó emparejada en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. A pesar de que, a priori, Polonia era el rival directo de México, no está de más rasgar algún punto ante Argentina. Para ello el “Tata” deberá contar con sus mejores futbolistas para cumplir la tarea. Curiosamente, Javier Hernández ya había demostrado que no le tiembla el pulso al enfrentarse uno de los gigantes de Conmebol.

DATOS, NO OPINIONES… 👀



Goles en 2022 de delanteros que NO están en Selección Mexicana:



Chicharito + Santi Giménez = 34



Los que convocó Tata Martino para Qatar 2022:



Funes Mori + Henry Martín + Raúl Jiménez = 26 #FOXSportsEnQatar pic.twitter.com/fqENBZyAmX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 17, 2022

Chicharito no es convocado con El Tri desde 2019. Su exclusión del conjunto mexicano no tiene nada que ver con su estado de forma, pues esta temporada logró anotar 17 goles con Los Ángeles Galaxy y salvarlos de una temporada corta. Javier Hernández es el máximo goleador de El Tri y Argentina conoce muy bien este registro.

Chicharito, el arma secreta de México para derrotar a Argentina

Lionel Messi es el amuleto de la albiceleste sobre México. Con “La Pulga” en cancha Argentina esta invicta contra la selección azteca. Algo similar ocurre con Chicharito. El atacante de Los Ángeles Galaxy ha enfrentado a Argentina en un par de ocasiones.

En el Mundial de 2010, El Tri cayó 3-1 en los octavos de final y en un partido amistoso en 2015, México sacó un empate contra la albiceleste. Lo curioso es que en ambos partidos Javier Hernández arrancó de titular y marcó un gol para la causa mexicana. Ante los datos fríos, y una preocupante sequía goleadora, este dato no deja de ser menor.

También te puede interesar:

· “Metió dos prostitutas”: revelan la presunta causa del veto de Chicharito en la Selección Mexicana

· Keylor Navas fue captado en una reunión horas antes de la goleada de España a Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022

· Alemania reta a la FIFA: la protesta de los jugadores alemanes en el Mundial de Qatar 2022