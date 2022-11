Leyenda del boxeo mexicano aconseja a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana está en una posición muy complicada en el Mundial de Qatar 2022. Con una derrota y un empate, México tiene grandes posibilidades de quedar eliminada en la primera ronda de la Copa del Mundo. En una reflexión de Érik Morales, ex boxeador mexicano, señaló los posibles problemas del conjunto de Gerardo Martino.

“Lo que pasa no es tanto de corazón. Creo que como en todos lados hay viradores que tienen mucho corazón para pelear, pero a veces no es eso. A veces hay que olvidarnos del corazón, ser un poquito más inteligentes, abrir los ojos un poquito más, darte un tiempo. No todo es porque le metas garra”, explicó Morales en una entrevista con el Izquierdazo.

En ese mismo orden de ideas, el “Terrible” Morales considera que el ego es uno de los factores que afectan a un desempeño óptimo. Mucho se ha hablado de El Tri y su necesidad de llegar obligatoriamente a puestos importantes en la Copa del Mundo.

“Tener un poco de tranquilidad, de calma, paciencia. A veces la inteligencia es más que el corazón y hay que ponerle un poco más de compartir de quitarnos ese pinche ego maldito que no sirve para nada”, sentenció.

México al quinto partido

A pesar de las complicaciones en el grupo C, Érik Morales espera que El Tri pueda trascender a los octavos de final de la Copa del Mundo. Del mismo modo, el “Terrible” visualiza a la selección de Gerardo Martino en el sagrado quinto partido para la historia de la Selección Mexicana.

“Esperaría que pasen a la segunda ronda. He visto noticias, no he visto partidos (…) aunque no aspiren a ganar, que se avienten una de Batman y Robin. Que pasen a la siguiente ronda, al quinto partido”, concluyó.

