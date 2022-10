Canelo Álvarez no pelea contra mexicanos, Érik Morales cuestiona esta postura del tapatío

Saúl Álvarez es considerado uno de los mejores peleadores de la actualidad, a pesar de mar de críticas que lo rodea. Uno de los cuestionamientos es su decisión de no enfrentarse a boxeadores mexicanos. En más de una ocasión, el tapatío ha manifestado su postura acerca de ello, pero ex peleador Érik Morales no está de acuerdo con su paisano.

El “Terrible” considera que ver al Canelo contra un mexicano aumentaría mucho más el interés y calidad de un combate, pues asegura que los boxeadores de México son los “más chingones”, tal y como lo eran cuando él subía al cuadrilátero.

“Las peleas más importantes hoy por hoy en todos lados son las guerras de mexicanos (…) En mi caso, todos mis títulos mundiales los gané contra mexicanos ¿por qué? Porque los mexicanos son los peleadores más chingones de la división, entonces hay que enfrentarlos“, aseguró Morales en una entrevista.

Benavidez y el “Zurdo” pagan las decisiones del tapatío

El “Zurdo” Ramírez y el mexicoamericano David Benavidez han sido dos peleadores que han buscado un combate contra Saúl Álvarez en los últimos tiempos. Sin embargo, el tapatío ha evadido sus retos y ha asegurado que no se trata de tener “temor” sobre algún contrincante.

“Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”, explicó. View this post on Instagram A post shared by David Benavidez (@benavidez300)

