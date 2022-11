México despertó tarde en el Mundial de Qatar 2022: El Tri venció a Arabia Saudita, pero quedó eliminado de la Copa del Mundo

El grupo C definía a sus dos clasificados para los octavos de final del Mundial de Qatar. México y Arabia Saudita se enfrentaron en el Estadio Lusail por la tercera y última jornada del sector. Ambos conjuntos iniciaron el partido con oportunidades de inscribir su nombre en la siguiente fase. El Tri venció 2-1 al conjunto asiático. Henry Martín marcó el primer gol mexicano en la Copa del Mundo. El triunfo mexicano no le bastó para clasificar a la siguiente ronda. Quedaron eliminados por diferencia de goles.

CHILLS 🇲🇽



Mexico and their fans singing their national anthem at the FIFA World Cup is always special 🎶 pic.twitter.com/rvZIBf9BdP— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

En los primeros minutos de partido se notó la necesidad de ambos conjuntos. México solo necesitó tres minutos para crear la primera jugada de peligro para el arco de Mohammed Al-Owais. Alexis Vega recibió un gran balón filtrado, pero el guardameta de Arabia logró salir rápido al achique y detuvo el primer gran intento azteca. What an early chance for Mexico! 🇲🇽 pic.twitter.com/mRR6Mfc6eX— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

Pero Arabia Saudita no se dejó intimidar por la historia mexicana. A pesar de que no dominaban la pelota, la rapidez del conjunto de Hervé Renard complicó en demasía la defensa azteca. Hasta tres remates lograron fabricar en el primer cuarto de hora incluso con el recurso de la pelota quieta. Saudi Arabia was this close to scoring 🤏 pic.twitter.com/wUYnxwqG2I— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

Transcurrían los minutos y los murmullos aztecas se hacían sentir en el Estadio Lusail. Pasaron 25 minutos y México no conseguía anotar, más allá de un intento esporádico de Luis Chávez desde fuera del área que no representó mayor peligro para Mohammed Al-Owais. Un minuto después, un servicio de Hirving Lozano logró conectar con Orbelín Pineda, pero su remate de cabeza fue repelido por la defensa. HUGE chance for Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/jBUW3p5Ns3— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

Los primeros 45 minutos llegaron a su final y El Tri tuvo 3 remates al arco. Argentina y Polonia, en el segundo partido del grupo C, también permanecía 0-0. Con estos resultados Polonia y Argentina serían los clasificados a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.ç As it stands in Group C at the half:



1⃣ Poland

2⃣ Argentina

3⃣ Saudi Arabia

4⃣ Mexico pic.twitter.com/ueykcLQQLs— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

La segunda mitad para México inició con la noticia de que Argentina se puso arriba en el marcador ante Polonia. Parece que ambos partidos se coordinaron, pues en el mismo minuto, la Selección Mexicana logró marcar su primer gol en el Mundial de Qatar 2022. Henry Martín hizo un gol de “nueve de área” al pescar un balón que se filtraba en el área chica, luego de un córner cobrado por Hirving Lozano. THERE'S ONE FOR MEXICO 🇲🇽 pic.twitter.com/gWHEW5XdLb— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

El maleficio se acabó, luego del gol de Henry Martín las vibras cambiaron en el conjunto mexicano. Luis Chávez se encargó de cobrar un tiro libre de fuera de área al minuto 52. El futbolista del Pachuca metió un gran disparo de zurda que rápidamente puede ser calificado como uno de los mejores goles de la Copa del Mundo. El Tri buscaba la heróica en el Estadio Lusail. TWO FOR MEXICO 🇲🇽😱



As it stands, Mexico only needs one more goal to advance!!! pic.twitter.com/fRnhYJgOXC— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022 WHAT A STRIKE BY LUIS CHAVEZ 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/MY26lftFxj— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

México se creció ante la adversidad. El gol de Henry Martín soltó el buen fútbol mexicano en Qatar. Para el minuto 55 Hirving Lozano anotó el tercer gol para El Tri, pero el juez de linea anuló el tanto por posición adelantada. Mexico was this close to getting a third 😬 pic.twitter.com/jkacVaIvwY— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

A pesar de que Argentina le estaba haciendo el favor al conjunto mexicano con su victoria parcial ante Polonia, México necesitaba un gol más para posicionarse en puestos de clasificación en el grupo C. Luis Chávez tuvo otro tiro libre que casi le entregó el tercer gol al conjunto azteca, pero el guardameta Mohammed Al-Owais respondió de buena manera para evitar un nuevo tanto de pelota parada. A 13 minutos del final, México tuvo otra oportunidad muy clara, pero la defensa de Arabia Saudita supo repeler el ataque. MEXICO WAS THIS CLOSE pic.twitter.com/UbR4XGJDW1— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

México necesitaba un gol más. Por momentos se vio posible la heroica mexicana. Pero en un descuido defensivo Arabia Saudita descontó en el marcador por intermedio de Salem Al-Dawsari y de esta forma sepultó las esperanzas de El Tri en el Mundial de Qatar 2022. SAUDI ARABIA SCORES 🇸🇦 pic.twitter.com/XiNbSdbC4f— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

Finalmente, por diferencial de goles, Polonia se terminó quedando con la segunda posición de grupo C y la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Los goles mexicanos llegaron tarde y este fue el factor decisivo que los devuelve a México sin poder conseguir el ansiado quinto partido. Mexico's streak of advancing out of the group stage in 7 straight FIFA World Cups has come to an end



Can't wait to see you in 2026, El Tri 🇲🇽 pic.twitter.com/K67xT16SFw— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2022

