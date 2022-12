Gato interrumpe rueda de prensa de la Selección de Brasil y Vinicius Jr. no aguantó la risa tras el invitado sorpresa [VIDEO]

Una de las cosas más extrañas del Mundial Qatar 2022 pasó el miércoles 7 de diciembre, pues durante la rueda de prensa celebrada este día un gato se coló en la sala de prensa mientras Vinicius Junior atendía a los medios de comunicación este miércoles.

Como resultado, la situación provocó las risas del propio ‘Vini’ y de todos los presentes. Además, al ver al felino el mismo jugador del Real Madrid cortó la respuesta acerca de las celebraciones con bailes de los jugadores brasileños.

Por su parte, el gato paseaba por las instalaciones, tanto así que se subió a la mesa donde estaban situados los micrófonos, Vinicius y el miembro del gabinete de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Posteriormente, tras recibir caricias dadas por el presente del gabinete de la prensa, el mismo lo lanzó al suelo y provocó el asombro de los presentes por su forma de hacerlo, pero se justificó diciendo que fue un gesto normal.

La perlita del día. Vinicius hablaba en conferencia de prensa, cuando apareció un gato para interrumpirlo.pic.twitter.com/OPr6VqlMsV— Pablo Giralt (@giraltpablo) December 7, 2022

La Selección de Brasil tendrá que jugar ante Croacia el próximo viernes 9 de diciembre a las 10:00 AM ET, 07:00 AM PT. ambas selecciones saldrán al ruedo en el Estadio Ciudad de la Educación. El ganador de este duelo se medirá ante el ganador de Países Bajos y Argentina, quienes también jugará el mismo día en el Estadio Lusial.

