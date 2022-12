La ciencia descubrió por qué la gente se resfría más en el invierno

Cuando las temperaturas bajan durante la temporada de invierno, las personas tienen muchas más probabilidades de contraer resfriados y gripe y un nuevo estudio parece haber descubierto la razón.

El hallazgo fue calificado como un gran avance pues por fin lograron establecer un vínculo entre las temperaturas del aire más frías y un sistema inmunológico debilitado.

“Esta es la primera vez que tenemos una explicación biológica y molecular con respecto a un factor de nuestra respuesta inmune innata que parece estar limitada por las temperaturas más frías”, dijo a CNN Zara Patel, rinóloga de la Universidad de Stanford.

Recientemente ha incrementado la preocupación ante el aumento de resfriados y gripe durante la temporada invernal en Estados Unidos, ya que los cuerpos de las personas no han estado expuestos a la cantidad habitual de patógenos por la pandemia de Covid-19.

El frío y el aumento de infección viral

En el estudio, publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, los investigadores encontraron que solo nueve grados Fahrenheit en la temperatura pueden matar casi el 50 % de las células que combaten las bacterias y virus en las fosas nasales.

“El aire frío se asocia con un aumento de la infección viral porque esencialmente has perdido la mitad de tu inmunidad solo por esa pequeña caída de temperatura”, dijo a CNN Benhamin Bleier, coautor y rinólogo de la Escuela de Medicina de Harvard.

El equipo de investigadores descubrió que las vesículas extracelulares (EV), versiones pequeñas de células que no pueden dividirse como las células normales, pueden protegerse de los virus respiratorios y las bacterias invasoras en las fosas nasales.

En respuesta a estas invasiones, los vehículos eléctricos son expulsados ​​por el cuerpo para entrar en la mucosidad nasal, donde impiden que los gérmenes penetren más en el cuerpo.

Aseguran que incluso una pequeña caída en la temperatura puede socavar en gran medida la producción de vehículos eléctricos, descubrieron los investigadores, además de eliminar otras defensas, como el micro ARN que también puede atacar a los gérmenes.

Los investigadores encontraron que la caída de la temperatura fue suficiente para matar a casi el 42 % de los vehículos eléctricos, lo que resultó en una caída de aproximadamente el 50 % en la capacidad del sistema inmunológico para evitar infecciones, según Bleier.

La mejor forma de prevenir el resfriado es evitar que nuestras cavidades nasales se enfríen demasiado usando una máscara.

Te puede interesar:

Crece brote de sarampión en Ohio: más de 50 niños están contagiados

Una mujer en EE.UU. se tatuó los globos oculares y ahora se está quedando ciega