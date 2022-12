Una mujer en EE.UU. se tatuó los globos oculares y ahora se está quedando ciega

Teñirse los globos oculares es una tendencia que tiene años apareciendo en distintos lugares del mundo, sobre todo entre las personas que son amantes del tatuaje.

La técnica, además de ser irreversible, consiste en inyectar tinta en las escleróticas, la parte blanca del globo ocular y durante el procedimiento los globos oculares se inflaman y la persona tiene que usar colirios y lentes de sol por la irritación.

Pero la advertencia que deciden ignorar muchos de los que se someten a este trabajo, es que un error en la composición o en la cantidad de tinta podría generar un problema grave en el ojo de la persona.

Este fue el caso de Anaya Peterson, una madre de cinco hijos que hizo caso omiso al consejo de su hija de no tatuarse los globos oculares debido a una posible ceguera, y ahora está perdiendo la visión.

Con apenas 32 años, esta mujer podría perder la vista para siempre.

“Solo iba a hacerme un [tatuaje en el ojo] al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, dijo Peterson a Kennedy News.

Peterson, oriunda de Belfast, Irlanda del Norte, reitera una vez la advertencia de su hija de solo 7 años y se lamenta por no haberle prestado atención. Lamentablemente fue hospitalizada por la modificación del globo ocular después de una posible reacción a la tinta y ahora afirma que corre el riesgo de desarrollar cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia, no puedo ver las características de las caras”, manifestó. “Si no me hubiese tatuado los ojos, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más manchas en los ojos. Y eso es peligroso”.

La historia detrás de sus tatuajes

Peterson comenzó con su aventura de tatuajes en julio de 2020 cuando se tatuó de azul el ojo derecho y no tuvo complicaciones.

Sin embargo, afirma tener síntomas “leves” como algo de sequedad y dolores de cabeza. Entonces avanzó y optó por tatuarse el globo ocular izquierdo de color morado en diciembre de ese año.

Pero en agosto de 2021, las cosas empeoraron considerablemente cuando despertó con los párpados increíblemente hinchados como si le hubiesen dado una golpiza.

Cuando los síntomas empeoraron, decidió internarse en el hospital y los médicos le administraron medicamentos intravenosos durante tres días y le hicieron una biopsia del ojo.

“Estoy un poco recuperada, por fuera, el ojo está recuperado. Está justo dentro. Básicamente estoy a punto de quedarme ciega”, dijo.

Según la inspiración de Peterson, el influencer australiano Luke, un tatuaje del globo ocular nunca debería provocar la ceguera si se hace correctamente.

