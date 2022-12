Cómo elegir un cereal saludable

Antes de llenar tu tazón a la hora del desayuno, comprueba si la caja de cereales contiene los siguientes ingredientes.

Pocos desayunos son tan fáciles de preparar como un tazón de cereales. Lo que no es fácil es averiguar cuál de los cereales es bueno para ti. Hay docenas de marcas y sabores para elegir, y muchas de las afirmaciones que aparecen en la caja pueden generar más confusión.

Dicho esto, es posible que encuentres cereales con un buen equilibrio nutricional (y también con muy buen sabor). Pero se necesita un poco más de análisis que un simple vistazo a la parte delantera de la caja. En las pruebas recientes sobre cereales para el desayuno realizadas por CR, descubrimos que incluso algunos con nombres que refieren a algo saludable y con afirmaciones grandilocuentes sobre sus ingredientes, no siempre se ajustan a un buen nivel nutritivo.

“No te fijes en el brillo y el glamour, y ve directamente a la lista de ingredientes”, dice la dietista Qula Madkin, especialista certificada en educación sobre la diabetes e instructora de extensión de la Universidad Estatal de Mississippi. Una vez que encuentres esa parte, revisar algunos factores clave, como la fibra y los azúcares añadidos, puede ayudarte a seleccionar el cereal más saludable para ti.

Presta atención a los granos y a la fibra

Dado que los ingredientes deben ser listados por orden de cantidad, de mayor a menor, lo primero en la lista debe ser un grano entero, como el trigo integral, la avena, la cebada o el mijo, dice Madkin. Los cereales integrales contienen muchos nutrientes importantes, especialmente fibra.

La fibra es buena para la salud intestinal y puede ayudar a evitar el estreñimiento, que podría ser más común con la edad, dice la dietista Janice Hermann, profesora del departamento de ciencias nutricionales de la Universidad Estatal de Oklahoma. Busca un cereal con al menos 4 gramos por ración. Puedes aumentar aún más el contenido de fibra de tus cereales añadiendo fruta seca o fresca sin azúcar.

Cuidado con los azúcares añadidos

No es necesario que evites el azúcar por completo, pero analiza el panel nutricional y elige uno con 6 gramos o menos de azúcares añadidos por ración (aquellos que no están presentes de forma natural en los otros ingredientes del cereal). Si tu cereal favorito tiene más azúcares añadidos, prueba a mezclarlo mitad y mitad con un cereal con menos azúcar.

¿Y las proteínas?

Los cereales por sí solos no suelen ser una importante fuente de proteínas. Algunas marcas sin granos presumen de un contenido extra de proteínas, pero pueden ser más caras, y también suelen contener más ingredientes procesados. Las proteínas son cada vez más importantes con la edad porque son necesarias para mantener la masa muscular, dice Hermann. Pero no es necesario obtenerlas del propio cereal. Los lácteos o la leche de soja pueden aportarte proteínas.

¿No te gustan o no puedes comer cereales con leche? Prueba a mezclarlos con yogur, dice Madkin. El yogur griego puede ser más fácil de digerir para las personas con una leve intolerancia a la lactosa.

Otra opción para añadir proteínas: Mezcla una cucharada de mantequilla de frutos secos en un cereal caliente como la avena, dice Hermann.

