Jenna Ortega está en el ojo del huracán por filmar su icónica escena de baile en ‘Wednesday’ mientras tenía Covid-19

La actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revelara que la grabación de una de las escenas más icónicas de ‘Wednesday’, la nueva serie de Netflix, desacató los lineamientos de salud, pues la joven tenía Covid-19 y aún así se presentó al set de grabación.

Todo parece indicar que los comentarios positivos que la ex estrella de Disney había recibido por su participación en el spin-off de la familia Addams se han visto eclipsados por la más reciente polémica que se desencadenó en redes sociales.

Y es que la propia Jenna Ortega confesó una entrevista que la icónica escena de baile de la que el público disfrutó en el cuarto episodio, titulado ‘Wow, What a Night’, fue “horrible” de filmar, ya que tenía coronavirus al momento de hacerlo.

“Me desperté y fue raro. Nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentía que me había atropellado un coche y que se me había soltado un pequeño duende en la garganta y me arañaba las paredes del esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo. Pedí rehacerla pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor…”, confesó la joven en entrevista para NME.

Así reaccionó el público ante la inesperada confesión de Jenna Ortega

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones de la actriz dieran la vuelta al mundo a través de redes sociales, lo que provocó la ira del público y desató una ola de comentarios -nada agradables- en su contra.

“Jenna Ortega filmando esa escena de baile mientras tenía COVID no es impresionante, es horrible. Un desprecio absolutamente insensible por sus compañeros de trabajo”, escribió un usuario de Twitter.

this is a bad thing right? we all agree that this is not some "persevering through hardship" moment, its a why the fuck didn't she get sent home, she could get horrendously sick or infect others kinda moment pic.twitter.com/dBlwOf2ulr — Lily Simpson is Emotionally Dead like Twltter (@LilySimpson1312) December 3, 2022

Por otro lado, no faltó quien condenó la acción de Ortega por las repercusiones que su decisión pudo traer consigo: “Todos estamos de acuerdo en que este no es un momento de ‘perseverar a través de las dificultades’, es un momento de por qué diablos no la enviaron a casa, podría enfermarse terriblemente o infectar a otros“, precisó una usuaria.

La molestia del público resonó a tal punto que MGM, productora detrás de ‘Wednesday’, emitió un comunicado vía correo electrónico, en el que detalló: “Se siguieron los protocolos estrictos de COVID y, una vez que se confirmó la prueba positiva, la producción retiró a Jenna del set”.

