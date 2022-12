Líder del CJNG aparece en video para advertir la guerra que iniciará en Uruapan, Michoacán

#Mexico 🇲🇽: "El Yogurt" of Cártel de Jalisco Nueva Generación (#CJNG Cartel) released a video.



Members seemingly armed with a possible seized FX-05 'Xiuhcoatl' rifle, Barrett M82A1 anti-materiel rifle, FN M249(S) Para, gold-plated AKMS pattern rifle, civilian AMD-65 rifle etc… pic.twitter.com/iKDpxfrKVn