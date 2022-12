Maki Soler reacciona molesta al anuncio del nuevo romance de su ex esposo, Juan Soler | VIDEO

El galán argentino de las telenovelas, Juan Soler estuvo de nuevo bajo los reflectores después de que destapara su romance con su compañera de programa, Paulina Mercado, pues ambos lo confirmaron en plena emisión en vivo de “Sale el Sol”.

Se dio a conocer que están iniciando un nuevo romance y desde entonces se generó mucha expectativa por saber qué es lo que pensaba al respecto Maki Moguilevski, quien estuvo cada durante más de quince años con el actor argentino, por lo que ella misma publicó un mensaje en sus redes sociales en el que abordó el tema.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la querida conductora de “¡Cuéntamelo Ya!” publicó un mensaje en el que dejó claro que no quiere que la prensa le siga preguntando sobre los términos de su reciente divorcio de Juan Soler.

Y sobre todo lo relacionado con su vida sentimental pues son temas que prefiere mantener en privado, por lo que pidió que no la tachen de “payasa” si no contesta a estos cuestionamientos.

“Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, solo mi círculo muy cercano, sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme”

MAKI SOLER