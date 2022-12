Maky envío un contundente mensaje a su ex Juan Soler tras hacer público su nuevo romance

Hace unos días, el actor argentino Juan Soler reveló que le ha dado una nueva oportunidad al amor en compañía de la conductora de ‘Sale el Sol’, Paulina Mercado. Esta noticia tomó por sorpresa al público, y no hizo más que volcar la atención hacia su ex esposa Maky Moguilevsky. Pero, ¿cómo reaccionó la famosa? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante la tarde del pasado 7 de diciembre que la actriz de historias como “Amigas y Rivales” y “El Juego de la vida” se sinceró sobre s sentir ante la nueva situación sentimental de su ex esposo y padre de sus hijas.

Al respecto, Maky Moguilevsky comenzó diciendo que prefiere “no hacer show” de su vida personal y esto incluye a Juan Soler y la relación cordial que mantienen tras haberse divorciado: “Juan Soler, el papá de mis hijas, es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso y aquí se cierra un tema”, puntualizó.

Asimismo, declaró que el argentino está al tanto de su deseo no volver a pronunciarse públicamente sobre la relación que mantuvieron durante 15 años. “Le he pedido especialmente que ya cerremos esa etapa (…) aunque a veces se siente padre ir al programa de Yordi y hablar de cosas del pasado y llorar, y mostrarte tal cual eres, lo que es respetable, no quiero ser parte de eso ya“, sentenció.

Eso sí, al ser cuestionada sobre su opinión sobre la nueva pareja de Juan Soler, Paulina Mercado, Maky Moguilevsky aseguró que “la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá una persona correcta para compartir su vida, sus días, sus meses”.

Para finalizar, la también actriz aseveró que no piensa volver a hablar de este tema debido a que ha estado separada de Soler durante mucho tiempo. “Juan que siga con su vida, le deseo que sea feliz porque si él es feliz, mis hijas van a ser felices”, dijo.

