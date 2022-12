¡Por fin! Ana Bárbara da a conocer que ya tiene fecha para su boda

La Reina Grupera, Ana Bárbara, se ha convertido en un ícono de la Música Regional Mexicana, pues siempre da de qué hablar, desde sus shows hasta su vida personal.

Esta vez su compromiso con el empresario, Ángel Muñoz volvió a despertar el interés público. Esto después de que en febrero de 2020 anunciara su compromiso matrimonial con él.

La pareja que cabe destacar es 15 años menor que ella, la estrella se ha dicho feliz de compartir su vida con alguien que la entiende, que la apoya y a quien le puede confiar sus más grandes anhelos y secretos.

Además la originaria de Rio Verde, San Luis Potosí ha dejado claro que su novio prefiere estar tras cámaras y mantenerse apartado de los medios de comunicación.

“Ángeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ÁNGEL GUARDIAN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque sé que eres pro-discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, ¡te quiero dedicar “mi corazón” que dice si! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooooodos estás presente”

ANA BÁRBARA