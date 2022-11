Tunden a Ana Bárbara por tomarse una foto con Santa Fe Klan tras haberlo criticado

Esta vez Ana Bárbara está en medio de la polémica después de que se tomara una fotografía con el rapero Santa Fe Klan, la cual fue presumida por el intérprete en su cuenta oficial de Instagram, pero inmediatamente empezaron los ataques para la llamada “reina grupera”.

Ángel Jair Jasso Quezada nunca pensó que lo que para él fue un grato momento, las personas que siguen su carrera no opinarían de la misma forma ya que muchos recordaron la vez en la que supuestamente Ana Bárbara criticó el show del originario de Guanajuato e incluso dijo que no le parecía correcto que acudieran niños a ver su espectáculo.

Esto quedó en la memoria de la gente y salió a relucir en los comentarios de la publicación, cabe destacar que Ana Bárbara también escribió unas palabras para el joven y no hizo caso a los ataques que había sobre ella. “Siempre seré fan del Talento. Te abrazo corazón”, dijo la intérprete de temas como “Bandido”, “Loca” y “Lo busqué”.

El cantante en varias ocasiones se ha dicho fanático de la música de algunas estrellas del regional mexicano, además tiene amistad con varios de ellos, incluidos los integrantes de Grupo Firme, Luis Antonio Partida “El Yaki”, Lupillo Rivera, Beto Sierra y otras figuras de la canción grupera con las que además ha compartido escenario.

¿Qué ha hecho Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan a sus 22 años ha logrado llegar hasta el sountrack de una película de Marvel, recientemente se estrenó “Black Panther: Wakanda Forever”, cinta en la que resaltan algunos detalles de la cultura mexicana y en la que además participa el actor Tenoch Huerta como “Namor”.

Durante el estreno de la película le dijo a la prensa que estaba muy contento por su trabajo dentro de ese proyecto en donde interpreta el tema “Soy”, mencionó que está orgulloso de salir de las calles y ahora cantar para la pantalla grande.

“Poco a poco, todo ha llevado su proceso no fue de un día a otro y yo creo que le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho desde los 13 años tengo 22, siempre soñando y siempre haciendo, perseverancia es lo que me ha tenido aquí, es lo que me ha hecho cada vez aprender más a hacer mi música, mis letras”, dijo el intérprete de temas como “Pelotero”, “Debo entender” y “Mar y tierra”.

