Alicia Machado causa furor con la moderna y excéntrica decoración de su casa por Navidad

La actriz venezolana Alicia Machado, de 46 años, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la espectacular y muy poco común decoración de su casa por Navidad.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos segundos, la exreina de belleza nos mostró el proceso que siguió para que su hogar luciera más que listo para recibir las fiestas decembrinas.

“Mi Árbol 🌲 de navidad 🎁 es lo máximo, es La onda , increíble , moderno , con un propósito y un tema , divino , diferente , excéntrico. Lo mío es lo diferente sin perder mis tradiciones! Love it 🎄🍾🛍️🍾👌🏻👌🏻👌🏻💋 Merry Christmas 🎁🎄 Santa is coming to town 🔜🎁🎄🍾👌🏻”, escribió la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

Su árbol, que fue decorado por un experto en la materia, es de color blanco y sus ramas fueron cubiertas de su lado izquierdo con adornos de color rojo, mientras que del derecho predominaron los azules y los grises. Todo el arbolito fue iluminado con luces cálidas.

“Qué bárbaro. Dios mío. Yo nunca en mi vida había tenido un arbolito así. No lo puedo creer”, dijo emocionada la también presentadora tras ver la decoración final.

A un costado de su árbol, además de tener una fotografía suya colgada en la pared, la Machado también instaló dos pequeños pinos iluminados u de color blanco.

Sigue leyendo:

Marlene Favela presume en house tour la hermosa decoración de su casa por Navidad

Jessica Carrillo, de ‘Al Rojo Vivo’, da una probadita de la decoración de su casa por Navidad

Lleno de dulces y colores, así luce el árbol de Navidad de Adamari López y la pequeña Alaïa

Chiquibaby cumple sueño de su juventud con la linda decoración de su casa por Navid