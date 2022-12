Camila Sodi confiesa que lleva una excelente relación con su exmarido Diego Luna

A nueve años de haberse divorciado, los actores Camila Sodi y Diego Luna continúan conviviendo a lo largo de varias semanas al año como parte del compromiso que mantienen para sacar adelante a sus dos hijos que procrearon.

Aunque su amor como pareja se terminó y optaron por tomar caminos distintos desde 2013, la actriz de 36 años confesó en el podcast “Señoras Punk” que siempre están pendientes de sus vástagos Fiona y Jerónimo.

“Cuando él trabaja yo no trabajo y cuando yo trabajo él no trabaja…”, señaló.

Camila sostuvo que después de superar lo complicado que resultó su divorcio, tanto ella como el padre de sus hijos se dedicaron a potenciar sus carreras, pues reconoce que eran muy jóvenes cuando decidieron unir sus vidas. No obstante, son organizados con sus respectivas agendas de trabajo para estar pendientes del desarrollo físico y emocional de sus vástagos.

“Cuando estamos juntos la verdad es que lo hacemos muy bien, hemos hecho un súper buen equipo. Creo que el secreto es ese…”, expresó.

La sobrina de la cantante Thalía sostuvo que ella se inspira del modelo de vida que lleva Katy Perry con el actor Orlando Bloom, al ser padres de un hijo y compaginar sus obligaciones familiares con sus respectivas carreras en el mundo del entretenimiento.

“Hay momentos donde no te caes tan bien, pero como que no es algo de que ‘ya me divorcié y ya, ahora nos odiamos para siempre'”, dijo.

La complejidad de tener una hija de 12 años y un hijo 14, tanto para Camila como para Diego, radica en que ya no son tan controlables como para estar durante días metidos en en un set de grabación, por lo cual su mejor fórmula es mantenerlos alejados del trabajo y dedicarles calidad de tiempo.

La realidad es que Luna tiene una agenda de trabajo más compleja que Camila, pues mientras ella ha enfocado su carrera al mercado mexicano, el actor de 42 años se abrió la puerta de Hollywood no sólo como actor sino también como director de cine, así que constantemente permanece en Estados Unidos.

También te puede interesar: