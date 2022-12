Regresa Kevin De León al Concejo, pero quieren limitarle gastos y las mociones que puede presentar

Entre gritos de rechazo pero también voces de defensa, el concejal Kevin De León regresó a ocupar su asiento al Concejo de Los Ángeles, pero se encontró con que algunos de sus compañeros concejales votaron a favor de una moción para limitar sus poderes y el gasto discrecional para el distrito 14 que representa, y que está constituido en su mayoría por latinos.

La decisión sobre la legalidad de esta acción está ahora en manos del abogado de la Ciudad de Los Ángeles.

Un comité especializado del Concejo en el que participan el presidente del Concejo Paul Krekorian, y los concejales Mike Bonin (saliente), Nithan Raman y Marqueece Harris Dawson, solicitó al analista legislativo y al fiscal de la Ciudad que les den sus recomendaciones en torno a lo que pueden hacer para limitar el uso de los fondos discrecionales al concejal De León y su capacidad para presentar cierto tipo de mociones.

La ordenanza de censura y que pedía la renuncia de los concejales De León, Nury Martínez y Gil Cedillo fue presentada por Krekorian, Harris-Dawson; y secundada por Bonin el 11 de octubre, luego de que se hizo pública una reunión secretamente grabada en octubre de 2021.

Durante ese encuentro, los concejales De León, Martínez y Cedillo, y el presidente de la Federación del Trabajo en el condado de Los Ángeles, Ron Herrera hicieron comentarios racistas y homofóbicos acerca de sus colegas, y discutieron sobre la manipulación de los límites de los distritos del Concejo.

Martínez y Herrera renunciaron de inmediato, pero Cedillo y De León decidieron permanecer en sus posiciones, a pesar de amplios llamados para que renunciaran.

A Cedillo se le terminó su periodo en el Concejo el 11 de diciembre. De León no renunció, pero ofreció disculpas públicas por no haber detenido la conversación en la se profirieron los comentarios racistas y ofensivos.

La Opinión contactó al presidente del Concejo de Los Ángeles, Krekorian para conocer su opinión sobre si no piensan que la decisión de limitar el gasto discrecional al concejal De León y su capacidad para presentar mociones, afectaría a los electores del Distrito 14, en su mayoría latinos, pero no hubo respuesta.

También se contactó a la oficina de los concejales Harris Dawson y Curren Price, pero tampoco se tuvo respuesta.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Harris-Dawson publicó: “alguna gente está lista para disculpar el comportamiento del concejal De León. Yo no”.

La concejal electa Eunisse Hernández, le respondió en Twitter, “yo tampoco”.

El concejal saliente Bonin publicó en Twitter: “El vil racista Kevin de León acaba de presentarse en el Concejo Me salí al igual que @mhdcd8 y @nithayaraman Tiene que renunciar”. Bonin se refería a que también se salió de la sala del Concejo al llegar el concejal De León, la concejal Raman y el concejal Harris-Dawson.

De León habla

El concejal De León, reconoció que le molestó mucho que la comisión especializada haya tenido una junta para prohibirle usar fondos discrecionales en su distrito. “Estos son recursos que usamos para comprar pavos, jamones, cajas de comida, juguetes y árboles de Navidad a la gente más vulnerable del distrito 14”.

Y lamentó que no hayan dejado hablar a más de 100 personas, latinas e inmigrantes que querían expresarse contra la decisión de censurarlo.

“No tuvieron intérpretes en español, y la mayoría de la gente se quedó sin poder hacerse oír cuando el 50% de la población de la ciudad es latina”.

Dijo que este viernes regreso al Concejo porque tiene una obligación que cumplir con los residentes del distrito 14.

“No voy a dejar de defender a mi gente. Por maniobras políticas me quieren dañar y censurar, pero no se dan cuenta que con esas acciones van a lastimar a la gente del distrito 14. Yo no me voy a retirar. No tengo ninguna acusación de cargos criminales federales ni ningún delito menor o mayor, que me impidan cumplir con el deber para el que fui electo”.

Y aunque en los dos últimos meses, dijo, no ha ido al Concejo, él no ha parado de trabajar. “El 95% del trabajo de un concejal, no es estar en el concilio sino con los varios departamentos de agua, luz, bomberos, la policía, el departamento de artes, recreación, y con la gente en la calle. Yo no he estado ni un minuto cruzado de brazos”.

Sobre el esfuerzo iniciado para recolectar firmas que buscan destituirlo en una elección especial, dijo que es el mismo grupo que lleva más de dos años queriéndolo sacar del cargo, porque están en contra de las políticas que ha implementado para solucionar el problema de los indigentes.

“Son los mismos que van al Concejo a protestar, gritando, escupiendo groserías y palabras tóxicas, incluso contra señoras de tercera edad que me apoyan”.

Dijo que él no puede predecir lo que va a suceder en el futuro.

“Yo estoy concentrado en trabajar por el bien de mis representados. A ellos me debo y son quienes me hacen resistir todas las maniobras en mi contra. Es el amor y cariño de mis constituyentes lo que me dan fuerza así como el excelente equipo de trabajo con el que cuento.

“Sé que fallé, pero ya pedí perdón muchas veces. Renunciar no lo voy hacer, porque no puedo fallarle a quienes me eligieron. Lo único que quiero decir es que mis representados del distrito 14 no son ciudadanos de segunda clase para que les recorten los fondos que sirven a los más marginados”.