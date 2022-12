Félix Gallardo estrena cuenta en Twitter y es manejada por sus familiares

En la era digital todo el mundo busca trascender y dejar huella, y el mejor medio para lograrlo son las redes sociales. Incluso, algunos famosos narcotraficantes han abierto cuentas, ya sea para exhibir su estilo de vida o para contar “su verdad”, como ocurrió con Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes”, quien acaba de estrenar su cuenta de Twitter con el usuario @MFGoficial1.

Con ello, el fundador del extinto Cártel de Guadalajara logró su libertad, aunque no del modo que lo ha solicitado, pero sí virtual. Debido a que se encuentra preso en el Penal de Puente Grande, Jalisco, el capo no puede manejar su red social, pero admitió ante autoridades que sus abogados y familiares son quienes manejan la cuenta, en la cual está detrás él, pero no puede hacer nada en ella pues no se le permite tener ningún dispositivo electrónico.

Hasta el momento, la cuenta del narcotraficante tiene 357 seguidores, mientras que él sigue a 48 personas. La foto de perfil es una imagen de él cuando era joven y se encontraba en su esplendor.

El 5 de diciembre aparecieron tres publicaciones, cada una con cuatro fotografías de un escrito realizado en el blog de notas de un teléfono celular. Está dirigido a la opinión pública y asegura que el “caso Miguel Félix Gallardo” fue creado como un show mediático de los 80, por el Gobierno de México, para “quedar bien con Estados Unidos y los connacionales”.

El capo sinaloense hizo referencia a su detención, ocurrida el 8 de abril de 1989, detallando que fue golpeado y que los delitos que se le imputan le fueron fabricados.

Asegura ser inocente del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala, tampoco acepta haber sido uno de los más famosos narcotraficantes.

Derechos fundamentales

Tras darse a conocer la creación de la cuenta, medios de comunicación hablaron con el director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, quie dijo que aunque Félix Gallardo esté sentenciado, no se le pueden prohibir los derechos humanos fundamentales, entre ellos el uso de redes sociales y tener comunicación con el exterior

Cabe recordar que “El Jefe de Jefes” busca lograr la prisión domiciliaria debido a su deteriorado estado de salud, pero no se la han otorgado por un problema con el brazalete electrónico que debe usar. Expertos apuntan a que la creación de la cuenta de Twitter es una medida para presionar a las autoridades a cumplir con la medida cautelar.

De acuerdo al funcionario penitenciario, el que alguna vez estuviera en la cima del mundo de las drogas ahora casi no tiene actividad, salvo caminar en el área donde se encuentra, debido a sus problemas médicos.

