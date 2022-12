Manuel Neuer se pierde la temporada luego de fracturarse una pierna en sus vacaciones tras Qatar 2022

Manuel Neuer estaba empezando sus vacaciones luego del fracaso de Alemania en Qatar 2022 y ahora su temporada 2022-2023 ha terminado abruptamente. El guardameta del Bayern Múnich reportó que sufrió una fractura en su pierna derecha mientras estaba esquiando en sus vacaciones y ahora se perderá el resto de la temporada.

“Hola chicos, qué puedo decir, el fin de año definitivamente podría haber ido mejor… Tratando de despejar mi cabeza del esquí, me he roto la parte inferior del muslo. La cirugía salió muy bien ayer. ¡Gracias al equipo médico! Sin embargo, me duele saber que la temporada actual ha terminado para mí. ¡Cuídense todos! Su Manuel”, expresó en Instagram.

Esto ocurre de cara a lo que será el reinicio de las actividades de los clubes europeos y el reinicio de la UEFA Champions League. Neuer se perderá la búsqueda del título de la Bundesliga y también los partidos de octavos de final de la Champions League ante el París Saint Germain de Neymar Jr., Messi y Kylian Mbappé.

Los jugadores del Bayern Múnich han sido muy criticados durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego del fracaso de la selección alemana debido a que la mayoría de jugadores pertenecían al club bávaro de Múnich.

“La noticia de la lesión de Manuel nos conmocionó a todos. Estaremos a su lado y le acompañaremos en su camino hacia su regreso. Superará también esta grave lesión y volverá al terreno de juego tan fuerte como antes”, declaró el presidente del Bayern, Oliver Kahn.

El director deportivo del club, Hasan Salihamidžić, afirmó que “el hecho de que Manuel haya tenido un accidente así es terrible”, aseguró que el jugador recibirá “todo el apoyo que necesite” y agregó que “puede contar con el Bayern”.

“Tiene una fuerte personalidad y volverá”, afirmó.

El propio Neuer había escrito en su cuenta de Instagram que su final de año, “desde luego, podría haber sido mejor”.

